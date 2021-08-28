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Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками - РИА Новости, 28.08.2021
Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
Мошенники практикуют "клонирование" номеров телефонов абонентов мобильной связи для получения доступа к банковским и другим приложениям. Как от этого... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T04:11
2021-08-28T04:11
общество
технологии
мошенничество
россия
евгений ющук
международное общество профессионалов конкурентной разведки
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники практикуют "клонирование" номеров телефонов абонентов мобильной связи для получения доступа к банковским и другим приложениям. Как от этого защититься, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.Перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям, или "клонирование" номеров, позволяет злоумышленникам пользоваться любыми приложениями, а также аккаунтами своих потенциальных жертв в социальных сетях, восстанавливая пароли с помощью СМС, пояснил эксперт.Сигналом, что вашей сим-картой решили воспользоваться мошенники, может послужить неожиданное сообщение от оператора о ее перевыпуске."Вам могут прислать "прощальное" сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения", — предупредил эксперт.Для защиты своего номера от "клонирования" можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением и запретить перевыпуск сим-карты, если вы лично об этом не просили.Впрочем, иногда злоумышленники обходят и такие запреты. Если "прощальное" письмо все-таки пришло, нужно лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск."Однажды "клонировали" мой телефон, и у оператора было записано, что я сам якобы пришел ночью с паспортом в какое-то отделение в другом городе и там заказал перевыпуск. Мне тогда пришло сообщение от оператора о перевыпуске, и я поехал в представительство оператора и отменил это действие", — рассказал Ющук.
https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html
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общество, технологии, мошенничество, россия, евгений ющук, международное общество профессионалов конкурентной разведки
04:11 28.08.2021
 
Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками

Эксперт Ющук: запрет на перевыпуск сим-карты по доверенности защитит номер от мошенников

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Fotolia / Andrey Popov
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники практикуют "клонирование" номеров телефонов абонентов мобильной связи для получения доступа к банковским и другим приложениям. Как от этого защититься, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям, или "клонирование" номеров, позволяет злоумышленникам пользоваться любыми приложениями, а также аккаунтами своих потенциальных жертв в социальных сетях, восстанавливая пароли с помощью СМС, пояснил эксперт.
"В первую очередь речь про интернет-банки, которые их и интересуют, а также соцсети. В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет", — сказал Ющук.
Сигналом, что вашей сим-картой решили воспользоваться мошенники, может послужить неожиданное сообщение от оператора о ее перевыпуске.
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"Вам могут прислать "прощальное" сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения", — предупредил эксперт.
Для защиты своего номера от "клонирования" можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением и запретить перевыпуск сим-карты, если вы лично об этом не просили.
"У многих операторов можно ввести запрет действий по доверенности. Можно написать заявление, что перевыпуск сим-карты возможен только при личном присутствии владельца", — посоветовал специалист.
Впрочем, иногда злоумышленники обходят и такие запреты. Если "прощальное" письмо все-таки пришло, нужно лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск.
"Однажды "клонировали" мой телефон, и у оператора было записано, что я сам якобы пришел ночью с паспортом в какое-то отделение в другом городе и там заказал перевыпуск. Мне тогда пришло сообщение от оператора о перевыпуске, и я поехал в представительство оператора и отменил это действие", — рассказал Ющук.
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ОбществоТехнологииМошенничествоРоссияЕвгений ЮщукМеждународное общество профессионалов конкурентной разведки
 
 
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