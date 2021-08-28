https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html

Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками

Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками - РИА Новости, 28.08.2021

Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками

Мошенники практикуют "клонирование" номеров телефонов абонентов мобильной связи для получения доступа к банковским и другим приложениям. Как от этого... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T04:11

2021-08-28T04:11

2021-08-28T04:11

общество

технологии

мошенничество

россия

евгений ющук

международное общество профессионалов конкурентной разведки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мошенники практикуют "клонирование" номеров телефонов абонентов мобильной связи для получения доступа к банковским и другим приложениям. Как от этого защититься, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.Перевыпуск сим-карт по поддельным доверенностям, или "клонирование" номеров, позволяет злоумышленникам пользоваться любыми приложениями, а также аккаунтами своих потенциальных жертв в социальных сетях, восстанавливая пароли с помощью СМС, пояснил эксперт.Сигналом, что вашей сим-картой решили воспользоваться мошенники, может послужить неожиданное сообщение от оператора о ее перевыпуске."Вам могут прислать "прощальное" сообщение от оператора, что ваша сим-карта перевыпущена. После этого ваш телефон превращается в кирпич, а злодеи могут попасть в приложения", — предупредил эксперт.Для защиты своего номера от "клонирования" можно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением и запретить перевыпуск сим-карты, если вы лично об этом не просили.Впрочем, иногда злоумышленники обходят и такие запреты. Если "прощальное" письмо все-таки пришло, нужно лично посетить представительство оператора и отменить перевыпуск."Однажды "клонировали" мой телефон, и у оператора было записано, что я сам якобы пришел ночью с паспортом в какое-то отделение в другом городе и там заказал перевыпуск. Мне тогда пришло сообщение от оператора о перевыпуске, и я поехал в представительство оператора и отменил это действие", — рассказал Ющук.

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

https://ria.ru/20210806/moshennichestvo-1744653253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мошенничество, россия, евгений ющук, международное общество профессионалов конкурентной разведки