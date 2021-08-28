https://ria.ru/20210828/metallolom-1747353536.html

Миссия "Чистой Арктики": волонтеры приберутся на острове Вилькицкого

Миссия "Чистой Арктики": волонтеры приберутся на острове Вилькицкого - РИА Новости, 28.08.2021

Миссия "Чистой Арктики": волонтеры приберутся на острове Вилькицкого

В понедельник экологическая экспедиция проекта "Чистая Арктика" стартовала в якутском поселке Тикси, а уже сегодня новая группа добровольцев начнет очищать от... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:00

2021-08-28T10:00

2021-08-28T10:00

общество

земля франца-иосифа

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В понедельник экологическая экспедиция проекта "Чистая Арктика" стартовала в якутском поселке Тикси, а уже сегодня новая группа добровольцев начнет очищать от металлолома остров Вилькицкого.Волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и руководитель экспедиции рассказали РИА Новости о том, какую подготовку необходимо иметь, чтобы прессовать железные бочки, и как команда будет проводить свободное от спасения экологии время.Тяжелый физический трудНа остров поедут только мужчины, потому что такая работа предполагает тяжелый физический труд.В проект "Чистая Арктика" он попал благодаря своему опыту – до этого доброволец уже бывал на острове Вилькицкого, а также организовывал экологические экспедиции на остров Белый и Землю Франца-Иосифа."Я сам лично видел эти скопления отходов. Когда был первый этап освоения арктических территорий, туда все ввозилось и ничего не вывозилось. Если взять всю нашу арктическую зону, то практически на каждом острове есть остатки той деятельности. Это в основном двухсотлитровые топливные бочки, которых очень много", – рассказал Рудковский.Он также добавил, что они не только загрязняют окружающую среду, но и представляют реальную опасность для животных – белые медведи и моржи могут порезаться о старый металл. Кроме того, масло и бензин, которые остаются в этих емкостях, периодически вытекают наружу и отравляют землю."Большая часть отходов на острове убрана, остались незначительные локации. Как только ребята справятся с ними, их основной задачей станет подготовка материала к отправке на материк. Волонтерам предстоит прессовать и резать двухсотлитровые бочки. Все необходимые инструменты есть на острове, а у ребят есть опыт работы с подобными агрегатами", – поделились в оргкомитете.Помогать людям и странеВолонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Александр Пелинцов много раз участвовал в ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций. Буквально месяц назад он вернулся из Крыма, а до этого помогал профессионалам в Приморском крае и Иркутской области.Александр планирует стать учителем физической культуры и ОБЖ, поэтому работа добровольцем поможет ему набраться опыта, чтобы в будущем рассказывать ученикам о безопасности. Кроме того, по его словам, участвовать в таком проекте, как "Чистая Арктика", очень ответственно."Будет полезно поделиться опытом в рамках предмета и в целом для взаимодействия с детьми, подростками. Также для друзей, которым обо всем расскажешь, а возможно, и заинтересуешь волонтерской деятельностью и с собой пригласишь на мероприятия. Во-вторых, экология играет важную роль. И если ей не заняться сейчас, то через какой-то промежуток времени уже нечего будет восстанавливать. Арктика – это красивый регион, который не хотелось бы потерять", – поделился волонтер.Руководителю экспедиции Алексею очень нравится такой настрой. Он отметил, что есть принципиальная разница в отношении к процессу волонтеров и вахтовых работников, которые приезжают в Арктику."Одни люди едут работать за деньги, у них такая цель – заработать денежные средства, а волонтеры едут туда за идею, чтобы сделать что-то хорошее. И качество работы очень сильно отличается. Поэтому хорошо, что есть такие волонтерские проекты, с ними нужно работать. Это правильное воспитание одного поколения, это хорошее отношение", – поделился руководитель экспедиции.Горячее питание10добровольцев из разных регионов России встретились в Москве и самолетом отправились в Салехард. До места назначения группа добралась на вертолете. На острове Вилькицкого волонтеров разместили в модуле "Горизонт", где базируется группа Центра освоения Арктики. Они пробудут там до 15 сентября.Тем не менее добровольцев обеспечат горячим питанием, у них будет восьмичасовой рабочий день с перерывом на обед и обычный распорядок дня."Обязательно посреди рабочей недели должен быть один выходной, утро начинается с общего построения, с раздачи команд и установок на сегодняшний день, после чего мы все уходим на работу. Далее у нас обед, вернулись и вечером в компании обсуждаем проделанную работу и что будем делать в последующие дни", –поделился Рудковский.Помогать добровольцам будут 10 сотрудников центра. Волонтер Александр уверен, что, несмотря на тяжелые условия, все смогут быстро найти общий язык."Есть информация, что там нет связи, мы с товарищами возьмем с собой книги, шашки, шахматы и, возможно, настольные игры. Наша группа является сводной, она собрана со всех регионов страны, и действительно, в рамках работы и в рамках свободного времени мы все будем общаться, знакомиться. Как показала практика, при работе все знакомятся. Это как-то быстрее и качественнее происходит", – поделился он.Планы на будущееВ рамках проекта планируется привести в порядок все девять арктических регионов. Эта работа ведется в постоянном контакте с местными властями, потому что они точно знают, где нужна помощь волонтеров."На места почти всегда выезжает группа проектного офиса "Чистой Арктики", которая определяет, какую локацию нужно убрать, а с какой местные власти смогут справиться самостоятельно. Иногда с определением подходящих мест нам помогают местные жители. Так, во время работы группы на Таймыре к волонтерам подошла представительница коренных народов и рассказала про места, на которые стоит обратить внимание", – рассказали в оргкомитете проекта.Первостепенная задача "Чистой Арктики" – привлечь внимание к проблеме загрязнения природы и побудить местных волонтеров, а также бизнес убираться на своей территории. Впереди у проекта и другие регионы, а также много экологических экспедиций.

https://ria.ru/20210824/arktika-1746863224.html

земля франца-иосифа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, земля франца-иосифа