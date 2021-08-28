https://ria.ru/20210828/marafon-1747669503.html
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне - РИА Новости, 28.08.2021
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне
Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города, в забеге принял участие губернатор региона Владислав Шапша, сообщает... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:42
2021-08-28T17:42
2021-08-28T17:42
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вячеслав гладков
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КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города, в забеге принял участие губернатор региона Владислав Шапша, сообщает областное правительство.В субботу Калуга празднует 650-летие. Одним из главных событий праздника стал Калужский космический марафон. Кроме Шапши, на дистанцию вышли, в частности, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, министр спорта области Олег Сердюков. Среди почетных гостей марафона – призеры олимпийских игр по плаванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова."Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет! Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед", - обратился к участникам марафона Шапша.Он также поздравил людей с юбилеем города, отметив, что калужанам есть чем гордиться. "Мы любим нашу прекрасную Калугу за прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге – это мы с вами – калужане. С юбилеем Калуги", - сказал губернатор.Гладков отметил, что Белгородская и Калужская области очень дружны. "Я очень рад, что праздник начинается со спортивного соревнования. Спорт – это жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно будет тратить такое большое количество денег на здравоохранение", - сказал он.Денисов тоже поздравил жителей. "Я хочу пожелать Калуге здоровья, счастья. Горожанам и городу - процветания. Сегодняшним спортсменам - побед. Только в здоровом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на процветание нашего города", - заявил он.Шапша, Гладков и Денисов вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию в пять километров.Всего в этом году Калужский космический марафон собрал около 3 тысяч участников всех возрастов, которые могли выбрать дистанцию 5 километров или 21 километр. Также были организованы забеги для детей и забег "Безграничный" для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html
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общество, олимпийские игры, белгородская область, калужская область, калуга, владислав шапша, вячеслав гладков
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне
Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости.
Калужский космический марафон прошел в Калуге
в рамках празднования 650-летия города, в забеге принял участие губернатор региона Владислав Шапша
, сообщает областное правительство.
В субботу Калуга празднует 650-летие. Одним из главных событий праздника стал Калужский космический марафон. Кроме Шапши, на дистанцию вышли, в частности, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков
, городской голова Калуги Дмитрий Денисов
, министр спорта области Олег Сердюков. Среди почетных гостей марафона – призеры олимпийских игр по плаванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
Ольга Коробова.
"Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет! Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед", - обратился к участникам марафона Шапша.
Он также поздравил людей с юбилеем города, отметив, что калужанам есть чем гордиться. "Мы любим нашу прекрасную Калугу за прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге – это мы с вами – калужане. С юбилеем Калуги", - сказал губернатор.
Гладков отметил, что Белгородская и Калужская области очень дружны. "Я очень рад, что праздник начинается со спортивного соревнования. Спорт – это жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно будет тратить такое большое количество денег на здравоохранение", - сказал он.
Денисов тоже поздравил жителей. "Я хочу пожелать Калуге здоровья, счастья. Горожанам и городу - процветания. Сегодняшним спортсменам - побед. Только в здоровом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на процветание нашего города", - заявил он.
Шапша, Гладков и Денисов вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию в пять километров.
Всего в этом году Калужский космический марафон собрал около 3 тысяч участников всех возрастов, которые могли выбрать дистанцию 5 километров или 21 километр. Также были организованы забеги для детей и забег "Безграничный" для людей с ограниченными возможностями здоровья.