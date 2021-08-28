Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210828/marafon-1747669503.html
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне - РИА Новости, 28.08.2021
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне
Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города, в забеге принял участие губернатор региона Владислав Шапша, сообщает... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:42
2021-08-28T17:42
калужская область
общество
олимпийские игры
белгородская область
калужская область
калуга
владислав шапша
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_deaccc4e34f77a0183d8470a3e3d4fc9.jpg
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города, в забеге принял участие губернатор региона Владислав Шапша, сообщает областное правительство.В субботу Калуга празднует 650-летие. Одним из главных событий праздника стал Калужский космический марафон. Кроме Шапши, на дистанцию вышли, в частности, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, министр спорта области Олег Сердюков. Среди почетных гостей марафона – призеры олимпийских игр по плаванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова."Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет! Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед", - обратился к участникам марафона Шапша.Он также поздравил людей с юбилеем города, отметив, что калужанам есть чем гордиться. "Мы любим нашу прекрасную Калугу за прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге – это мы с вами – калужане. С юбилеем Калуги", - сказал губернатор.Гладков отметил, что Белгородская и Калужская области очень дружны. "Я очень рад, что праздник начинается со спортивного соревнования. Спорт – это жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно будет тратить такое большое количество денег на здравоохранение", - сказал он.Денисов тоже поздравил жителей. "Я хочу пожелать Калуге здоровья, счастья. Горожанам и городу - процветания. Сегодняшним спортсменам - побед. Только в здоровом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на процветание нашего города", - заявил он.Шапша, Гладков и Денисов вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию в пять километров.Всего в этом году Калужский космический марафон собрал около 3 тысяч участников всех возрастов, которые могли выбрать дистанцию 5 километров или 21 километр. Также были организованы забеги для детей и забег "Безграничный" для людей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html
https://ria.ru/20210824/avtobusy-1747013198.html
https://ria.ru/20210819/shkoly-1746387730.html
белгородская область
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7faf0972ba467b225506d385fe4e7b94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, олимпийские игры, белгородская область, калужская область, калуга, владислав шапша, вячеслав гладков
17:42 28.08.2021
 
Шапша принял участие в Калужском космическом марафоне

Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Калужский космический марафон прошел в Калуге в рамках празднования 650-летия города, в забеге принял участие губернатор региона Владислав Шапша, сообщает областное правительство.
В субботу Калуга празднует 650-летие. Одним из главных событий праздника стал Калужский космический марафон. Кроме Шапши, на дистанцию вышли, в частности, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, министр спорта области Олег Сердюков. Среди почетных гостей марафона – призеры олимпийских игр по плаванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.
Блюдо из фирменного ресторанного меню Калужской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 11:07Калужская область
Лучшие шеф-повара создали фирменное ресторанное меню Калужской области
"Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет! Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед", - обратился к участникам марафона Шапша.
Он также поздравил людей с юбилеем города, отметив, что калужанам есть чем гордиться. "Мы любим нашу прекрасную Калугу за прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге – это мы с вами – калужане. С юбилеем Калуги", - сказал губернатор.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 13:17Калужская область
Школьные автобусы в Калужской области будут возить в детские сады
Гладков отметил, что Белгородская и Калужская области очень дружны. "Я очень рад, что праздник начинается со спортивного соревнования. Спорт – это жизнь. Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно будет тратить такое большое количество денег на здравоохранение", - сказал он.
Денисов тоже поздравил жителей. "Я хочу пожелать Калуге здоровья, счастья. Горожанам и городу - процветания. Сегодняшним спортсменам - побед. Только в здоровом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на процветание нашего города", - заявил он.
Шапша, Гладков и Денисов вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию в пять километров.
Всего в этом году Калужский космический марафон собрал около 3 тысяч участников всех возрастов, которые могли выбрать дистанцию 5 километров или 21 километр. Также были организованы забеги для детей и забег "Безграничный" для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 17:09Калужская область
Все школы Калужской области готовы к новому учебному году
 
Калужская областьОбществоОлимпийские игрыБелгородская областьКалужская областьКалугаВладислав ШапшаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния