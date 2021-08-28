15:12 28.08.2021 (обновлено: 15:25 28.08.2021)
Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений
Роспотребнадзор проинформировал Линдеманна о соблюдении санитарных ограничений
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСолист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн во время концерта
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.
В ведомстве отметили, что получили сведения о проведении 29 августа гастрономического фестиваля в Тверской области, где может участвовать около 6 тысяч человек, но в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия.
"Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна - Рейбанд А. Р., что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК РФ",- говорится в сообщении.
В Тверской области допускается проведение подобных мероприятий, если численность участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от установленной вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточнили в ведомстве.