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Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений
Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений - РИА Новости, 28.08.2021
Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений
Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:12
2021-08-28T15:25
общество
тверь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тверская область
тилль линдеманн
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.В ведомстве отметили, что получили сведения о проведении 29 августа гастрономического фестиваля в Тверской области, где может участвовать около 6 тысяч человек, но в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия."Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна - Рейбанд А. Р., что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК РФ",- говорится в сообщении.В Тверской области допускается проведение подобных мероприятий, если численность участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от установленной вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточнили в ведомстве.
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общество, тверь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тверская область, тилль линдеманн, россия
15:12 28.08.2021 (обновлено: 15:25 28.08.2021)
 
Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений

Роспотребнадзор проинформировал Линдеманна о соблюдении санитарных ограничений

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкСолист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн во время концерта
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн во время концерта - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.
В ведомстве отметили, что получили сведения о проведении 29 августа гастрономического фестиваля в Тверской области, где может участвовать около 6 тысяч человек, но в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия.
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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"Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна - Рейбанд А. Р., что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК РФ",- говорится в сообщении.
В Тверской области допускается проведение подобных мероприятий, если численность участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от установленной вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточнили в ведомстве.
 
ОбществоТверьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тверская областьТилль ЛиндеманнРоссия
 
 
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