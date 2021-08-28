https://ria.ru/20210828/lindemann-1747658471.html

Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений

Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений - РИА Новости, 28.08.2021

Линдеманна проинформировали о соблюдении санитарных ограничений

Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T15:12

2021-08-28T15:12

2021-08-28T15:25

общество

тверь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тверская область

тилль линдеманн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745069019_0:1038:2047:2189_1920x0_80_0_0_e43c3e54f28bd4ba0dd88eaf910af638.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор проинформировал организаторов фестиваля "Макларин за Родину" и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля в Твери без соблюдения ограничений недопустимо, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Тверской области.В ведомстве отметили, что получили сведения о проведении 29 августа гастрономического фестиваля в Тверской области, где может участвовать около 6 тысяч человек, но в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия."Управление проинформировало организаторов фестиваля (руководителей холдинга "Афанасий" и ООО "Прайм маркетинг"), представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна - Рейбанд А. Р., что проведение фестиваля без соблюдения вышеуказанных ограничений категорически недопустимо, поскольку это создаст угрозу жизни и здоровью граждан, которое влечет за собой нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае выявления которых предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также уголовная ответственность по ч. 1 ст. 236 УК РФ",- говорится в сообщении.В Тверской области допускается проведение подобных мероприятий, если численность участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от установленной вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210828/lindemann-1747638375.html

тверь

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тверь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тверская область, тилль линдеманн, россия