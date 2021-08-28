https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747652703.html
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами - РИА Новости, 28.08.2021
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:28
2021-08-28T14:28
2021-08-28T14:28
экономика
кемеровская область
андрей белоусов
сергей цивилев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабмина.Белоусов, чье поздравление приводится на сайте, отметил, что Кузбасс остаётся угольной столицей России, пожелал региону удачи и успеха. Он заявил, что правительство сделает всё для обеспечения процветания региона, который является промышленным сердцем страны. Также председатель правительства ознакомился с оснащением диспетчерской угледобывающего предприятия и побывал в медпункте, где все работники проверяют здоровье перед сменой.Отмечается, что девять угольщиков были удостоены звания "Заслуженный шахтер РФ", четверо работников отмечены медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, а еще 11 человек награждены областными юбилейными медалями "300-летие образования Кузбасса". Кроме того, Белоусов и Цивилёв обсудили с шахтерами перспективы развития угольной промышленности."В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70% тепловой энергетики – это твёрдое топливо. В Китае – 60%. А это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придётся конкурировать с австралийскими углями, и не только. Руководство области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится", - выразил уверенность Белоусов.Цивилёв поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Кузбасса и отметил, что такое отношение президента - это дань уважения региону и людям, которые в нём работают.
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экономика, кемеровская область, андрей белоусов, сергей цивилев
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами
Первый вице-премьер Белоусов и глава Кузбасса Цивилев встретились с шахтерами
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
и глава Кузбасса Сергей Цивилёв
встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабмина
.
"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных предприятий региона, поздравили их с профессиональным праздником и вручили награды. Торжественная церемония проходила на смотровой площадке угольного разреза", - говорится в сообщении.
Белоусов, чье поздравление приводится на сайте, отметил, что Кузбасс остаётся угольной столицей России
, пожелал региону удачи и успеха. Он заявил, что правительство сделает всё для обеспечения процветания региона, который является промышленным сердцем страны. Также председатель правительства ознакомился с оснащением диспетчерской угледобывающего предприятия и побывал в медпункте, где все работники проверяют здоровье перед сменой.
Отмечается, что девять угольщиков были удостоены звания "Заслуженный шахтер РФ", четверо работников отмечены медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, а еще 11 человек награждены областными юбилейными медалями "300-летие образования Кузбасса". Кроме того, Белоусов и Цивилёв обсудили с шахтерами перспективы развития угольной промышленности.
"В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70% тепловой энергетики – это твёрдое топливо. В Китае – 60%. А это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придётся конкурировать с австралийскими углями, и не только. Руководство области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится", - выразил уверенность Белоусов.
Цивилёв поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Кузбасса и отметил, что такое отношение президента - это дань уважения региону и людям, которые в нём работают.
30 августа 2020, 04:25День шахтера в России