Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747652703.html
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами - РИА Новости, 28.08.2021
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:28
2021-08-28T14:28
экономика
кемеровская область
андрей белоусов
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745604863_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_118fd840e36af80e5077ecb1ab2880cf.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабмина.Белоусов, чье поздравление приводится на сайте, отметил, что Кузбасс остаётся угольной столицей России, пожелал региону удачи и успеха. Он заявил, что правительство сделает всё для обеспечения процветания региона, который является промышленным сердцем страны. Также председатель правительства ознакомился с оснащением диспетчерской угледобывающего предприятия и побывал в медпункте, где все работники проверяют здоровье перед сменой.Отмечается, что девять угольщиков были удостоены звания "Заслуженный шахтер РФ", четверо работников отмечены медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, а еще 11 человек награждены областными юбилейными медалями "300-летие образования Кузбасса". Кроме того, Белоусов и Цивилёв обсудили с шахтерами перспективы развития угольной промышленности."В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70% тепловой энергетики – это твёрдое топливо. В Китае – 60%. А это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придётся конкурировать с австралийскими углями, и не только. Руководство области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится", - выразил уверенность Белоусов.Цивилёв поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Кузбасса и отметил, что такое отношение президента - это дань уважения региону и людям, которые в нём работают.
https://ria.ru/20200830/shakhtery-1576415220.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745604863_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_b447ec3f3fcad8cfccb652b85f95fc63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, кемеровская область, андрей белоусов, сергей цивилев
14:28 28.08.2021
 
Белоусов и Цивилев встретились с кемеровскими шахтерами

Первый вице-премьер Белоусов и глава Кузбасса Цивилев встретились с шахтерами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДобыча угля на Кузбассе
Добыча угля на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и глава Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных производств региона и поздравили их с профессиональным праздником, сообщается на сайте кабмина.
"Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв встретились с работниками угольных предприятий региона, поздравили их с профессиональным праздником и вручили награды. Торжественная церемония проходила на смотровой площадке угольного разреза", - говорится в сообщении.
Белоусов, чье поздравление приводится на сайте, отметил, что Кузбасс остаётся угольной столицей России, пожелал региону удачи и успеха. Он заявил, что правительство сделает всё для обеспечения процветания региона, который является промышленным сердцем страны. Также председатель правительства ознакомился с оснащением диспетчерской угледобывающего предприятия и побывал в медпункте, где все работники проверяют здоровье перед сменой.
Отмечается, что девять угольщиков были удостоены звания "Заслуженный шахтер РФ", четверо работников отмечены медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, а еще 11 человек награждены областными юбилейными медалями "300-летие образования Кузбасса". Кроме того, Белоусов и Цивилёв обсудили с шахтерами перспективы развития угольной промышленности.
"В мире очень высока зависимость от угля. К примеру, в Индии 70% тепловой энергетики – это твёрдое топливо. В Китае – 60%. А это страны с самым высоким приростом экономики сейчас и в обозримом будущем. Придётся конкурировать с австралийскими углями, и не только. Руководство области это понимает. Стартовые позиции у Кузбасса очень хорошие, и с этим вызовом Кузбасс справится", - выразил уверенность Белоусов.
Цивилёв поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Кузбасса и отметил, что такое отношение президента - это дань уважения региону и людям, которые в нём работают.
Шахтеры на руднике Таймырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа 2020, 04:25
День шахтера в России
 
ЭкономикаКемеровская областьАндрей БелоусовСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния