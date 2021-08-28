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В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны - РИА Новости, 28.08.2021
В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
Военные Кувейта опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что воздушное пространство страны пересекли три ракеты, передает кувейтское агентство KUNA. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T04:18
2021-08-28T04:18
2021-08-28T04:24
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные Кувейта опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что воздушное пространство страны пересекли три ракеты, передает кувейтское агентство KUNA.По его данным, начальник штаба армии Кувейта опроверг "распространенную различными СМИ" информацию о "трех ракетах, которые якобы пересекли воздушное пространство Кувейта". В этой связи вооруженные сил арабской страны призвали полагаться на официальные источники информации.В ночь на субботу источник сообщил РИА Новости, что военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет. Источник отметил, что неизвестные выпустили три ракеты по американской военной базе, расположенной недалеко от пограничного пункта Джиришан на границе с Кувейтом. Согласно первоначальной информации, ракеты упали в окрестностях базы, уточнил источник.
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в мире, сша, кувейт
04:18 28.08.2021 (обновлено: 04:24 28.08.2021)
В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
KUNA: в Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших воздушное пространство страны