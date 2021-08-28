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Распространение коронавируса
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Эксперт назвала отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок
Эксперт назвала отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок - РИА Новости, 28.08.2021
Эксперт назвала отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок
Иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть, заявила главный внештатный специалист по терапии и... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:01
2021-08-28T12:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть, заявила главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина."Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок", - сказала Драпкина в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что антительный ответ меньше после вакцинации, чем после после того, как человек переболел.При этом Драпкина подчеркнула, что лучше вакцинироваться, чтобы не болеть.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)
12:01 28.08.2021
 
Эксперт назвала отличия антител после перенесенного COVID-19 и прививок

Эксперт Минздрава Драпкина: иммунитет к COVID после болезни сильнее, чем после вакцинации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть, заявила главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.
"Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок", - сказала Драпкина в эфире канала "Россия 24".
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Она отметила, что антительный ответ меньше после вакцинации, чем после после того, как человек переболел.
При этом Драпкина подчеркнула, что лучше вакцинироваться, чтобы не болеть.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Оксана Драпкина (врач)
 
 
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