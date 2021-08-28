https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747639373.html
В Москве за сутки госпитализировали 530 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 530 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 530 человек с COVID-19
Почти 530 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 294 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:54
2021-08-28T11:54
2021-08-28T11:54
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Почти 530 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 294 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 1498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 527 человек. На ИВЛ находятся 294 человека", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 2040 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 441 166. В столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599707503.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 530 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 530 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 294 пациента