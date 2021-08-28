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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.08.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%, на втором месте республика Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:35
2021-08-28T11:35
2021-08-28T11:35
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%, на втором месте республика Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Республика Алтай - 0,17%, 3. Республика Бурятия - 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве