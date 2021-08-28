https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637342.html

В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 28.08.2021

В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 180 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:32

2021-08-28T11:32

2021-08-28T11:32

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 180 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 799 (смертей - ред.)... За весь период по России умерло 180 840 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 55 смертей, в Санкт-Петербурге - 36, в Краснодарском крае - 34.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии