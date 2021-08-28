Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637342.html
В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 28.08.2021
В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 180 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:32
2021-08-28T11:32
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1920x0_80_0_0_da2cef535620b32d8e8304fca3683d73.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 180 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 799 (смертей - ред.)... За весь период по России умерло 180 840 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 55 смертей, в Санкт-Петербурге - 36, в Краснодарском крае - 34.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ed7745c8e98f0889881eec803cb2d9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 28.08.2021
 
В России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки умерли 799 пациентов с коронавирусом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 180 840, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 799 (смертей - ред.)... За весь период по России умерло 180 840 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки подтверждено 55 смертей, в Санкт-Петербурге - 36, в Краснодарском крае - 34.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
12:52"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
12:48В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"
Лента новостейМолния