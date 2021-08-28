https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637225.html

В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.08.2021

В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 492 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:31

2021-08-28T11:31

2021-08-28T12:23

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 492 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 509 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,29 до 0,28 процента. Умерли за сутки 799 человек, выписались после лечения — 19 411. У 6,7 процента заразившихся (1300 человек) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1498 (накануне было 1509), Санкт-Петербурге — 1406, Подмосковье — 849, Свердловской области — 525, Ростовской — 487, Пермском крае — 473, Воронежской области — 466, Красноярском крае — 440, Самарской области — 431, Нижегородской — 414.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 863 541 человек, из них 180 840 умерли, 6 131 446 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 214,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 215,4 миллиона. Почти четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747608075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии