https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637225.html
В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.08.2021
В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 19 492 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:31
2021-08-28T11:31
2021-08-28T12:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 492 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 509 инфицированных. Темп прироста снизился с 0,29 до 0,28 процента. Умерли за сутки 799 человек, выписались после лечения — 19 411. У 6,7 процента заразившихся (1300 человек) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1498 (накануне было 1509), Санкт-Петербурге — 1406, Подмосковье — 849, Свердловской области — 525, Ростовской — 487, Пермском крае — 473, Воронежской области — 466, Красноярском крае — 440, Самарской области — 431, Нижегородской — 414.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 14, а на Чукотке их 15.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 6 863 541 человек, из них 180 840 умерли, 6 131 446 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 214,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 215,4 миллиона. Почти четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747608075.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:31 28.08.2021 (обновлено: 12:23 28.08.2021)
В России выявили 19 402 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 402 случая заражения коронавирусом