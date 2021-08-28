https://ria.ru/20210828/kiev-1747668197.html

В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США

В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США - РИА Новости, 28.08.2021

В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США

Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш считает, что обстрелы Авдеевки,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T17:14

2021-08-28T17:14

2021-08-28T20:58

в мире

сша

авдеевка

сергей гармаш

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш считает, что обстрелы Авдеевки, зафиксированные в субботу, — это сигнал в адрес США, однако США невыгоден еще один конфликт после сложившейся в Афганистане ситуации.Ранее в субботу девять украинских военных были ранены и получили боевые травмы в Донбассе во время обстрела.Он считает, что обстрелы в Донбассе — это "сигнал США"."Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден. Поскольку вмешиваться в него серьезно они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, если Россия начнет получать с этого свои дивиденды, усиливаться, нельзя будет, потому что это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html

сша

авдеевка

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в мире, сша, авдеевка, сергей гармаш, ситуация в днр и лнр