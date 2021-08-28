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В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США
В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США - РИА Новости, 28.08.2021
В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США
Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш считает, что обстрелы Авдеевки,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:14
2021-08-28T17:14
2021-08-28T20:58
в мире
сша
авдеевка
сергей гармаш
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Член делегации Киева в контактной группе, представляющий отдельные районы Донецкой области, журналист Сергей Гармаш считает, что обстрелы Авдеевки, зафиксированные в субботу, — это сигнал в адрес США, однако США невыгоден еще один конфликт после сложившейся в Афганистане ситуации.Ранее в субботу девять украинских военных были ранены и получили боевые травмы в Донбассе во время обстрела.Он считает, что обстрелы в Донбассе — это "сигнал США"."Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден. Поскольку вмешиваться в него серьезно они не заинтересованы, а не вмешиваться, если конфликт будет острым, если Россия начнет получать с этого свои дивиденды, усиливаться, нельзя будет, потому что это будет расценено как еще одно поражение администрации Байдена", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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в мире, сша, авдеевка, сергей гармаш, ситуация в днр и лнр
17:14 28.08.2021 (обновлено: 20:58 28.08.2021)
В Киеве назвали обстрел Авдеевки сигналом США
Член делегации Киева в контактной группе Гармаш: США невыгоден еще один конфликт