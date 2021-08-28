Крикалев вручил Шапше побывавший в космосе вымпел в честь 650-летия Калуги
Крикалев вручил Шапше побывавший в космосе вымпел в честь 650-летия Калуги
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИсполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос", летчик-космонавт Сергей Крикалев вручил губернатору Калужской области в честь 650-летия Калуги побывавший в космосе вымпел, который пополнит экспозицию музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, сообщает правительство региона.
В субботу Калуга празднует свое 650-летие. В честь этого события Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на юбилей, посетил государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. В числе гостей был и Крикалев.
27 августа, 19:21Калужская областьВ Калуге открыли дворец спорта "Центральный"
Участники экскурсии познакомились с экспозицией первого в мире музея космической тематики, символический камень в основание которого заложил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После введения в этом году в строй второй очереди музей стал крупнейшим в мире музеем истории космонавтики, в котором есть экспонаты, не имеющие аналогов в мире.
В ходе знакомства с экспозицией Крикалёв поделился воспоминаниями о своей работе в космосе, рассказал много интересного о некоторых представленных в музее экспонатах. "Я впечатлён тем, как преобразился музей. Спасибо тем, кто сохранил старый музей и приложил усилия, чтобы сделать новый. Выставка действительно впечатляет", - сказал он.
В торжественной обстановке Крикалёв пополнил коллекцию музея ещё одним уникальным экспонатом. Он вручил Владиславу Шапше вымпел "Калуга космическая – 650 – Циолковский, Гагарин".
"Этот символ… был отправлен в космос 9 апреля текущего года с экипажем корабля "Союз МС-18". Со стартовой площадки №31 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин" (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65. Космическая миссия "Союза МС-18" была приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина на корабле "Восток-1", - говорится в сообщении. Вымпел вернулся с орбиты на Землю и теперь займет почетное место в экспозиции музея истории космонавтики.
Шапша поблагодарил Крикалёва и корпорацию "Роскосмос" и космонавтов.
"Можно построить музей, здание, можно наполнить его экспонатами, но ничего из этого не получится, если нет силы места, если нет души. Нет символа. Кто-то справедливо заметил: "Путь в космос лежит через Калугу". И это действительно так. Для нас большая честь, что в день юбилея Калуги вымпел, посвященный этому событию, доставлен из космоса в колыбель космонавтики", - сказал Шапша.