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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210828/kaluga-1747677363.html
Праздничные мероприятия прошли в Калуге в честь 650-летия города
Праздничные мероприятия прошли в Калуге в честь 650-летия города - РИА Новости, 28.08.2021
Праздничные мероприятия прошли в Калуге в честь 650-летия города
Торжественное богослужение и крестный ход, а также большой концерт прошли в субботу в рамках празднования 650-летия Калуги, сообщает областное правительство. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:58
2021-08-28T18:58
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Торжественное богослужение и крестный ход, а также большой концерт прошли в субботу в рамках празднования 650-летия Калуги, сообщает областное правительство.В субботу Калуга отмечает свое 650-летие, в честь праздника в городе прошли ряд торжеств, в которых принял участие губернатор Владислав Шапша. В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась божественная литургия. Архиерейское богослужение возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. По окончанию службы глава области присоединился к крестному ходу и вместе с верующими прошел до Театральной площади, где владыка Климент отслужил молебен о здравии, благоденствии всех людей, живущих в Калуге, и о процветании города.На площади для калужан и гостей города состоялся праздник. С поздравлениями со сцены обратился губернатор. Шапша назвал жителей Калуги "гордящимися своей историей и уверенно смотрящими в будущее"."Мы вместе с вами создаем новую экономику, новые стандарты жизни. Мы делаем жизнь вокруг нас красивее", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что открытые в этом году новое здание музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Дворец спорта, строящиеся кампус Бауманского университета и реконструируемая набережная Яченского водохранилища – объекты, которыми могут гордиться горожане. Шапша поблагодарил всех калужан за поддержу и труд, пожелал здоровья и благополучия всем жителям Калуги.От имени федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Калуги жителей города поздравила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. "Мы сегодня с вами смогли еще раз убедиться, что наша милая Калуга – совершенно уникальный город. Это город контрастов: здесь очень бережно хранят традиции и очень динамично внедряют все новое, современное… Я желаю каждому из вас мира и благоденствия, и чтобы сегодняшний день, сегодняшний праздник стал отправной точкой дальнейшего динамичного развития не только нашей Калуги, но и всей Калужской области", – сказала она.Калужан также поздравили сенатор Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, в разные годы занимавший руководящие посты в органах законодательной и исполнительной власти Калужской области.Завершилась официальная церемония большим праздничным концертом.В этот же день, отмечает правительство региона, состоялось также торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Победы.
https://ria.ru/20210817/sotrudnichestvo-1746107260.html
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общество, калужская область, владислав шапша, россия
18:58 28.08.2021
 
Праздничные мероприятия прошли в Калуге в честь 650-летия города

Праздничные мероприятия прошли в Калуге в честь 650-летия города

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Торжественное богослужение и крестный ход, а также большой концерт прошли в субботу в рамках празднования 650-летия Калуги, сообщает областное правительство.
В субботу Калуга отмечает свое 650-летие, в честь праздника в городе прошли ряд торжеств, в которых принял участие губернатор Владислав Шапша. В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась божественная литургия. Архиерейское богослужение возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. По окончанию службы глава области присоединился к крестному ходу и вместе с верующими прошел до Театральной площади, где владыка Климент отслужил молебен о здравии, благоденствии всех людей, живущих в Калуге, и о процветании города.
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На площади для калужан и гостей города состоялся праздник. С поздравлениями со сцены обратился губернатор. Шапша назвал жителей Калуги "гордящимися своей историей и уверенно смотрящими в будущее".
"Мы вместе с вами создаем новую экономику, новые стандарты жизни. Мы делаем жизнь вокруг нас красивее", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что открытые в этом году новое здание музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Дворец спорта, строящиеся кампус Бауманского университета и реконструируемая набережная Яченского водохранилища – объекты, которыми могут гордиться горожане. Шапша поблагодарил всех калужан за поддержу и труд, пожелал здоровья и благополучия всем жителям Калуги.
От имени федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Калуги жителей города поздравила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. "Мы сегодня с вами смогли еще раз убедиться, что наша милая Калуга – совершенно уникальный город. Это город контрастов: здесь очень бережно хранят традиции и очень динамично внедряют все новое, современное… Я желаю каждому из вас мира и благоденствия, и чтобы сегодняшний день, сегодняшний праздник стал отправной точкой дальнейшего динамичного развития не только нашей Калуги, но и всей Калужской области", – сказала она.
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Калужан также поздравили сенатор Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, в разные годы занимавший руководящие посты в органах законодательной и исполнительной власти Калужской области.
Завершилась официальная церемония большим праздничным концертом.
В этот же день, отмечает правительство региона, состоялось также торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Победы.
 
Калужская областьОбществоКалужская областьВладислав ШапшаРоссия
 
 
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