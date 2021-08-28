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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/kabul-1747688234.html
США начали выводить войска из Кабула
США начали выводить войска из Кабула - РИА Новости, 28.08.2021
США начали выводить войска из Кабула
США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:14
2021-08-28T21:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
россия
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Сколько военнослужащих там находится, представитель оборонного ведомства не уточнил, но, по данным Reuters, в аэропорту остаются менее четырех тысяч человек."Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", — добавил генерал-майор Уильям Тэйлор.Кирби также добавил, что в Пентагоне считают "очень реальными" угрозы американскому контингенту в аэропорту Кабула, для его защиты принимают все необходимые меры.Военные подтверждают, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом.В четверг взрыв у одного из КПП унес жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия
21:14 28.08.2021 (обновлено: 21:58 28.08.2021)
 

США начали выводить войска из Кабула

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Сколько военнослужащих там находится, представитель оборонного ведомства не уточнил, но, по данным Reuters, в аэропорту остаются менее четырех тысяч человек.
"Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", — добавил генерал-майор Уильям Тэйлор.
Кирби также добавил, что в Пентагоне считают "очень реальными" угрозы американскому контингенту в аэропорту Кабула, для его защиты принимают все необходимые меры.
Военные подтверждают, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом.
В четверг взрыв у одного из КПП унес жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей.
Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
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