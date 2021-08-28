https://ria.ru/20210828/kabul-1747688234.html

США начали выводить войска из Кабула

США начали выводить войска из Кабула - РИА Новости, 28.08.2021

США начали выводить войска из Кабула

США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:14

2021-08-28T21:14

2021-08-28T21:58

захват власти в афганистане талибами

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джон кирби

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ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. США начали выводить свой воинский контингент из аэропорта Кабула, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Сколько военнослужащих там находится, представитель оборонного ведомства не уточнил, но, по данным Reuters, в аэропорту остаются менее четырех тысяч человек."Самолетами вывозится оборудование, как и планировалось изначально", — добавил генерал-майор Уильям Тэйлор.Кирби также добавил, что в Пентагоне считают "очень реальными" угрозы американскому контингенту в аэропорту Кабула, для его защиты принимают все необходимые меры.Военные подтверждают, что планы полностью покинуть Афганистан к 31 августа остаются неизменными. Они обещают продолжать эвакуацию гражданских лиц из Афганистана до последнего момента и уверяют, что сохраняют контроль над всем аэропортом.В четверг взрыв у одного из КПП унес жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей.

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747593934.html

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, россия