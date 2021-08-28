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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Фестиваль "Спасская башня"
https://ria.ru/20210828/festival-1747657721.html
Директор "Спасской башни" назвал главную сложность при подготовке фестиваля
Директор "Спасской башни" назвал главную сложность при подготовке фестиваля - РИА Новости, 28.08.2021
Директор "Спасской башни" назвал главную сложность при подготовке фестиваля
Всего три дня есть у команды фестиваля "Спасская башня", чтобы подготовить общее шоу из 14 военных оркестров разных стран и сделать так, чтобы они достойно... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:05
2021-08-28T15:05
фестиваль "спасская башня"
москва
спасская башня
музыка
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Всего три дня есть у команды фестиваля "Спасская башня", чтобы подготовить общее шоу из 14 военных оркестров разных стран и сделать так, чтобы они достойно исполняли музыку российских авторов, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади в формате COVID-free. Фестиваль открылся концертом оркестров на Красной площади 27 августа.За три дня"Подготовленные, но никогда не видевшие друг друга коллективы. Главная сложность, что у нас всего три дня на это. Прилетают сегодня одни - завтра другие и постепенно вливаются. Мало того, что они репетируют собственные номера, но мы еще когда-то должны успеть превратить их в монолитный коллектив. Самая большая радость, когда они превращаются в этот единый коллектив и то, что они исполняют нашу (российскую музыку - ред.)", - сказал Смирнов.Он отметил, что проблемы из-за отмены фестиваля в прошлом году в связи с пандемией не было.По словам собеседника агентства, оркестры репетировали в течение всего светового дня. Устанавливается расписание для репетиций коллективов на Красной площади. Иногда им приходится выходить даже два раза в день."Они репетируют на самой Красной площади, а когда их время заканчивается, выходит другой коллектив, а этот оркестр уходит на Васильевский спуск и продолжает репетицию", - добавил Смирнов.Юбилейные нотыВ фестивальной программе приняли участие 14 военно-музыкальных коллективов, в том числе шесть зарубежных оркестров.Концерт открывает Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля. Первой композицией прозвучал "Марш энтузиастов" Исаака Дунаевского из кинофильма "Светлый путь".Оркестр вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил свое выступление 200-летию национально-освободительной революции, в которой большую роль сыграла помощь Российской империи. Во время исполнения произведений участники выступления также изображали небольшие сценки из военных событий того времени в костюмах тех лет.Выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ состояло из песен композитора Александра Зацепина, которому в этом году исполняется 95 лет. Оркестр исполнил знаменитые "Если б я был султан", "Остров невезения", "Есть только миг", "Маруся" и другие. Во время исполнения "Маруси" один из участников выступления изобразил девушку, надев на голову яркий платок, а второй - военного, который ее утешает.Организаторы мероприятия также уделили внимание 60-летию полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина. Зрители фестиваля увидели поздравления с открытием от космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дубова, которые находятся на орбите.Впервые на фестивалеСводный оркестр воздушно-десантных войск впервые принял участие в "Спасской башне". В выступление приняли участие оркестр и несколько танцевальных коллективов. В завершении своего номера Красную площадь укрыли огромным знаменем ВДВ.Представители Катара также первый раз стали участниками фестиваля. Яркие голубые мундиры полиции Катара контрастировали с формой других участников смотра. Оркестр исполнил мелодии национальных композиторов. Военный оркестр вооруженных сил Катара совместно с парадным расчетом вооруженных сил Катара исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и ряд народных песен Катара.Завершилось мероприятие выступлением сводного оркестра из всех коллективов, приехавших на фестиваль. Они исполнили торжественную увертюру "1812 год" Петра Чайковского и "Прощание славянки" Василия Агапкина.
https://ria.ru/20210827/festival-1747181705.html
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москва, спасская башня, музыка
15:05 28.08.2021
 
Директор "Спасской башни" назвал главную сложность при подготовке фестиваля

Директор "Спасской башни" Смирнов назвал главную сложность при подготовке фестиваля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — 2021
Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Всего три дня есть у команды фестиваля "Спасская башня", чтобы подготовить общее шоу из 14 военных оркестров разных стран и сделать так, чтобы они достойно исполняли музыку российских авторов, сообщил РИА Новости руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади в формате COVID-free. Фестиваль открылся концертом оркестров на Красной площади 27 августа.
Показательное представление фестиваля Спасская башня - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 02:38
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

За три дня

"Подготовленные, но никогда не видевшие друг друга коллективы. Главная сложность, что у нас всего три дня на это. Прилетают сегодня одни - завтра другие и постепенно вливаются. Мало того, что они репетируют собственные номера, но мы еще когда-то должны успеть превратить их в монолитный коллектив. Самая большая радость, когда они превращаются в этот единый коллектив и то, что они исполняют нашу (российскую музыку - ред.)", - сказал Смирнов.
Он отметил, что проблемы из-за отмены фестиваля в прошлом году в связи с пандемией не было.
"Мы имеем дело с профессионалами. Их можно посадить взаперти на год, и будет все на высочайшем уровне. К тому же они сами "застоялись", поэтому работают с большим азартом", - добавил Смирнов.
По словам собеседника агентства, оркестры репетировали в течение всего светового дня. Устанавливается расписание для репетиций коллективов на Красной площади. Иногда им приходится выходить даже два раза в день.
"Они репетируют на самой Красной площади, а когда их время заканчивается, выходит другой коллектив, а этот оркестр уходит на Васильевский спуск и продолжает репетицию", - добавил Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 19:17
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Юбилейные ноты

В фестивальной программе приняли участие 14 военно-музыкальных коллективов, в том числе шесть зарубежных оркестров.
Концерт открывает Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля. Первой композицией прозвучал "Марш энтузиастов" Исаака Дунаевского из кинофильма "Светлый путь".
Оркестр вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил свое выступление 200-летию национально-освободительной революции, в которой большую роль сыграла помощь Российской империи. Во время исполнения произведений участники выступления также изображали небольшие сценки из военных событий того времени в костюмах тех лет.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — 2021
Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — 2021
Выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ состояло из песен композитора Александра Зацепина, которому в этом году исполняется 95 лет. Оркестр исполнил знаменитые "Если б я был султан", "Остров невезения", "Есть только миг", "Маруся" и другие. Во время исполнения "Маруси" один из участников выступления изобразил девушку, надев на голову яркий платок, а второй - военного, который ее утешает.
Организаторы мероприятия также уделили внимание 60-летию полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина. Зрители фестиваля увидели поздравления с открытием от космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дубова, которые находятся на орбите.
Солист Rammstein Тилль Линдеманн
18 августа, 10:24Культура
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"

Впервые на фестивале

Сводный оркестр воздушно-десантных войск впервые принял участие в "Спасской башне". В выступление приняли участие оркестр и несколько танцевальных коллективов. В завершении своего номера Красную площадь укрыли огромным знаменем ВДВ.
Представители Катара также первый раз стали участниками фестиваля. Яркие голубые мундиры полиции Катара контрастировали с формой других участников смотра. Оркестр исполнил мелодии национальных композиторов. Военный оркестр вооруженных сил Катара совместно с парадным расчетом вооруженных сил Катара исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и ряд народных песен Катара.
Завершилось мероприятие выступлением сводного оркестра из всех коллективов, приехавших на фестиваль. Они исполнили торжественную увертюру "1812 год" Петра Чайковского и "Прощание славянки" Василия Агапкина.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — 2021
Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — 2021
 
Фестиваль "Спасская башня"МоскваСпасская башняМузыка
 
 
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