https://ria.ru/20210828/evakuatsiya-1747620745.html
Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев - РИА Новости, 28.08.2021
Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
Представители движения "Талибан"* не пропустили через КПП в аэропорту Кабула 20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T04:39
2021-08-28T04:39
2021-08-28T04:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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нато
иван корчок
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ПРАГА, 28 авг – РИА Новости. Представители движения "Талибан"* не пропустили через КПП в аэропорту Кабула 20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.По словам Корчока, МИД республики приложил максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией афганцам и их родственникам эвакуироваться из Кабула. В пятницу удалось договориться о том, что им будет предоставлено 20 мест в норвежском эвакуационном самолете, который должен был переправить этих афганцев в Тбилиси, после чего присланный из Братиславы самолет доставил бы их в Словакию."К сожалению, только что мы получили сообщение о том, что этой группе афганцев не удалось пройти через контрольный пункт "Талибана"*, представители которого в драматической ситуации и при угрозе использовать оружие воспрепятствовали им в прохождении в аэропорт", - написал Корчок.Он подчеркнул, что подобными действиями "Талибан"* нарушает собственное обещание, что разрешит эвакуацию из Кабула до 31 августа."Мне искренне жаль, что так случилось, тем более, что нам удалось договориться о местах в самолете. Но на ситуацию на месте (в Кабуле) мы повлиять не можем. А то, что там существует угроза человеческим жизням, подтвердил и теракт, состоявшийся в четверг. Тем не менее, наша команда продолжает свою работу", - написал Корчок.Талибы в пятницу заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремели взрывы, жертвами которых, по данным СМИ, стали более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, прага, словакия, афганистан, нато, иван корчок
Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
Глава МИД Словакии Корчок: талибы в Кабуле помешали эвакуировать 20 афганцев
ПРАГА, 28 авг – РИА Новости.
Представители движения "Талибан"* не пропустили через КПП в аэропорту Кабула
20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию
, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок
.
"Группа из 20 афганцев, для которых мы договорились о местах в норвежском самолете, не была допущена через контролируемый "Талибаном"* вход (в аэропорт), - написал министр в Facebook.
По словам Корчока, МИД республики приложил максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией афганцам и их родственникам эвакуироваться из Кабула. В пятницу удалось договориться о том, что им будет предоставлено 20 мест в норвежском эвакуационном самолете, который должен был переправить этих афганцев в Тбилиси
, после чего присланный из Братиславы самолет доставил бы их в Словакию.
"К сожалению, только что мы получили сообщение о том, что этой группе афганцев не удалось пройти через контрольный пункт "Талибана"*, представители которого в драматической ситуации и при угрозе использовать оружие воспрепятствовали им в прохождении в аэропорт", - написал Корчок.
Он подчеркнул, что подобными действиями "Талибан"* нарушает собственное обещание, что разрешит эвакуацию из Кабула до 31 августа.
"Мне искренне жаль, что так случилось, тем более, что нам удалось договориться о местах в самолете. Но на ситуацию на месте (в Кабуле) мы повлиять не можем. А то, что там существует угроза человеческим жизням, подтвердил и теракт, состоявшийся в четверг. Тем не менее, наша команда продолжает свою работу", - написал Корчок.
Талибы в пятницу заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане
. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США
и других стран НАТО
. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремели взрывы, жертвами которых, по данным СМИ, стали более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.