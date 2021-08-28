https://ria.ru/20210828/dtp-1747621756.html

В Новосибирске три человека погибли в ДТП

В Новосибирске три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021

В Новосибирске три человека погибли в ДТП

Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T07:02

2021-08-28T07:02

2021-08-28T10:32

происшествия

дтп

дзержинский район

новосибирск

москва

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.Авария произошла около 05:30 утра в районе дома 169, корпус 2, по проспекту Дзержинского. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114 наехал на препятствие.Двое молодых людей возрастом около 20 лет и 17-летняя девушка, ехавшие в машине, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.Еще один пассажир пострадал, его доставили в больницу.

https://ria.ru/20210827/taksist-1747605699.html

дзержинский район

новосибирск

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, дзержинский район, новосибирск, москва