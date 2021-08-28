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В Новосибирске три человека погибли в ДТП
В Новосибирске три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021
В Новосибирске три человека погибли в ДТП
Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T07:02
2021-08-28T10:32
происшествия
дтп
дзержинский район
новосибирск
москва
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.Авария произошла около 05:30 утра в районе дома 169, корпус 2, по проспекту Дзержинского. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114 наехал на препятствие.Двое молодых людей возрастом около 20 лет и 17-летняя девушка, ехавшие в машине, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.Еще один пассажир пострадал, его доставили в больницу.
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происшествия, дтп, дзержинский район, новосибирск, москва
07:02 28.08.2021 (обновлено: 10:32 28.08.2021)
 
В Новосибирске три человека погибли в ДТП

В Новосибирске в ДТП погибли двое мужчин и девушка, один человек пострадал

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиДТП в Новосибирске с участием автомобиля ВАЗ-2114
ДТП в Новосибирске с участием автомобиля ВАЗ-2114 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Авария произошла около 05:30 утра в районе дома 169, корпус 2, по проспекту Дзержинского. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114 наехал на препятствие.
Двое молодых людей возрастом около 20 лет и 17-летняя девушка, ехавшие в машине, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Еще один пассажир пострадал, его доставили в больницу.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 22:20
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ПроисшествияДТПДзержинский районНовосибирскМосква
 
 
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