https://ria.ru/20210828/dtp-1747621756.html
В Новосибирске три человека погибли в ДТП
В Новосибирске три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.08.2021
В Новосибирске три человека погибли в ДТП
Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T07:02
2021-08-28T07:02
2021-08-28T10:32
происшествия
дтп
дзержинский район
новосибирск
москва
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жертвами ДТП в Новосибирске стали три человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.Авария произошла около 05:30 утра в районе дома 169, корпус 2, по проспекту Дзержинского. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114 наехал на препятствие.Двое молодых людей возрастом около 20 лет и 17-летняя девушка, ехавшие в машине, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.Еще один пассажир пострадал, его доставили в больницу.
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дзержинский район
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происшествия, дтп, дзержинский район, новосибирск, москва
07:02 28.08.2021 (обновлено: 10:32 28.08.2021)
В Новосибирске три человека погибли в ДТП
В Новосибирске в ДТП погибли двое мужчин и девушка, один человек пострадал