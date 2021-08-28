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В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров
В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров - РИА Новости, 28.08.2021
В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров
Коммунальщики приступили к первой промывке дорог и тротуаров с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:26
2021-08-28T12:26
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Коммунальщики приступили к первой промывке дорог и тротуаров с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Промывку с шампунем осенью будут повторять несколько раз до наступления постоянных минусовых температур."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", — добавили в комплексе.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:26 28.08.2021
 
В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров

Московские коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров шампунем накануне холодов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Коммунальщики приступили к первой промывке дорог и тротуаров с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Промывку с шампунем осенью будут повторять несколько раз до наступления постоянных минусовых температур.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", — добавили в комплексе.
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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ОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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