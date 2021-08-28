https://ria.ru/20210828/dorogi-1747642286.html

В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров

В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров - РИА Новости, 28.08.2021

В Москве коммунальщики приступили к промывке дорог и тротуаров

Коммунальщики приступили к первой промывке дорог и тротуаров с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:26

2021-08-28T12:26

2021-08-28T12:26

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Коммунальщики приступили к первой промывке дорог и тротуаров с шампунем в преддверии осенне-зимнего периода, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Промывку с шампунем осенью будут повторять несколько раз до наступления постоянных минусовых температур."Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", — добавили в комплексе.

https://realty.ria.ru/20210825/dorogi-1747026931.html

москва

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы