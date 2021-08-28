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Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме
Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме - РИА Новости, 28.08.2021
Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме
Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:06
2021-08-28T09:06
2021-08-28T09:06
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе. В настоящее время работы проходят на более 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевском мосту.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта."Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - заключил заместитель мэра.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме
Заммэра Москвы Бирюков: ремонт дорог в столице в ходе подготовки к зиме выполнен на 70%
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Ремонт дорог в Москве
в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"В этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 миллионов квадратных метров, в настоящее время работы выполнены на 70%. Ремонт проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе. В настоящее время работы проходят на более 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевском мосту.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.
"Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - заключил заместитель мэра.