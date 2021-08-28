https://ria.ru/20210828/dorogi-1747627465.html

Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме

Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме - РИА Новости, 28.08.2021

Бирюков рассказал о ремонте дорог в ходе подготовки Москвы к зиме

Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:06

2021-08-28T09:06

2021-08-28T09:06

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе. В настоящее время работы проходят на более 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевском мосту.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта."Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - заключил заместитель мэра.

https://realty.ria.ru/20210825/dorogi-1747026931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы