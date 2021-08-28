https://ria.ru/20210828/bolshakova-1747639903.html

Умерла член СПЧ Мария Большакова

Умерла член СПЧ Мария Большакова - РИА Новости, 28.08.2021

Умерла член СПЧ Мария Большакова

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:57

2021-08-28T11:57

2021-08-28T11:58

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

мария большакова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на сайте СПЧ.Мария Большакова создала комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году, на базе которого потом была образована общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". В 2006-2010 годах она входила в состав общественной палаты РФ, а с 2011 года являлась членом СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека. Большакова была лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также награждена знаком отличия "За благодеяние" в 2015 году.

россия

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2021

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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, мария большакова