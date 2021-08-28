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Умерла член СПЧ Мария Большакова
Умерла член СПЧ Мария Большакова - РИА Новости, 28.08.2021
Умерла член СПЧ Мария Большакова
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:57
2021-08-28T11:58
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
мария большакова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на сайте СПЧ.Мария Большакова создала комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году, на базе которого потом была образована общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". В 2006-2010 годах она входила в состав общественной палаты РФ, а с 2011 года являлась членом СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека. Большакова была лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также награждена знаком отличия "За благодеяние" в 2015 году.
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, мария большакова
11:57 28.08.2021 (обновлено: 11:58 28.08.2021)
 
Умерла член СПЧ Мария Большакова

Член СПЧ Мария Большакова умерла после тяжелой болезни на 72-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова
Председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации Союз семей военнослужащих России Мария Большакова - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на сайте СПЧ.
"Двадцать восьмого августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова... Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память", - говорится в сообщении.
Мария Большакова создала комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году, на базе которого потом была образована общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". В 2006-2010 годах она входила в состав общественной палаты РФ, а с 2011 года являлась членом СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека. Большакова была лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также награждена знаком отличия "За благодеяние" в 2015 году.
 
ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияМария Большакова
 
 
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