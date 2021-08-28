11:57 28.08.2021 (обновлено: 11:58 28.08.2021)
Умерла член СПЧ Мария Большакова
Член СПЧ Мария Большакова умерла после тяжелой болезни на 72-м году жизни
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова скончалась на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщается на сайте СПЧ.
"Двадцать восьмого августа после тяжелой болезни ушла из жизни член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова... Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память", - говорится в сообщении.
Мария Большакова создала комитет семей военнослужащих Московской области в 1993 году, на базе которого потом была образована общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". В 2006-2010 годах она входила в состав общественной палаты РФ, а с 2011 года являлась членом СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека. Большакова была лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также награждена знаком отличия "За благодеяние" в 2015 году.