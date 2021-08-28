https://ria.ru/20210828/bezhentsy-1747646273.html

В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев

В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев - РИА Новости, 28.08.2021

В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев

Пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, с применением физической силы и служебных собак, заявила в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:13

2021-08-28T13:13

2021-08-28T13:13

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МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, с применением физической силы и служебных собак, заявила в субботу пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК)."Пограничники Латвии продолжают практиковать бесчеловечные методы вытеснения беженцев. В период 24-27 августа они практически открыто привозят группы иностранцев к линии границы напротив участка Полоцкого погранотряда, а затем насильственными способами, с применением физической силы и служебных собак, заставляют их нарушать границу Беларуси. Зачастую просто оставляют людей, в том числе женщин и детей, посреди леса без еды и одежды. Бросая их на выживание, они одновременно пишут в своих СМИ о том, что якобы группы мигрантов ушли в Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы во "ВКонтакте".Как отметили в ведомстве, сценарий для таких беженцев у Латвии один: если группа остается на линии границы и ее зафиксировали белорусские пограничники, то латвийские силовики забирают их, но "не для того, чтобы отвезти в лагерь для беженцев или предоставить защиту". "Истощенных и уставших иностранцев, не обращая внимание на плач детей и просьбы матерей, они везут на другой участок, чтобы повторить весь алгоритм сначала", - заявили в ГПК.В пресс-службе обратили внимание, что "беженцы, которые ранее надеялись на человечность властей Латвии и просто людей в форме, уже испытывают страх и отчаяние, когда их насильно забирают с линии границы". "Они понимают, что латвийские силовики в очередной раз их обманут, поэтому открыто требуют представителей ООН, международных организаций и правозащитников", - говорится в сообщении.При этом, по данным ГПК республики, обнародование истинной картины на границе не выгодно Латвии, и она "продолжает скрывать свои преступные действия от общественности, СМИ и международных организаций".Кроме того, в ведомстве сообщили об очередной попытке нарушения белорусской госграницы группой беженцев, которая организована литовской стороной. Как указали в ГПК, военнослужащие Лидского погранотряда 27 августа зафиксировали, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу беженцев и пытались переправить их на белорусскую сторону. "После того, как данные действия попали на видео, литовские пограничники оперативно загрузили людей обратно в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - добавили в пресс-службе.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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в мире, белоруссия, латвия, мигранты