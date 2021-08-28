Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/bezhentsy-1747646273.html
В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев - РИА Новости, 28.08.2021
В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
Пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, с применением физической силы и служебных собак, заявила в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T13:13
2021-08-28T13:13
в мире
белоруссия
латвия
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206032_0:95:1800:1108_1920x0_80_0_0_7aba46e7bad82abcca3d3a1315266c5a.jpg
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, с применением физической силы и служебных собак, заявила в субботу пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК)."Пограничники Латвии продолжают практиковать бесчеловечные методы вытеснения беженцев. В период 24-27 августа они практически открыто привозят группы иностранцев к линии границы напротив участка Полоцкого погранотряда, а затем насильственными способами, с применением физической силы и служебных собак, заставляют их нарушать границу Беларуси. Зачастую просто оставляют людей, в том числе женщин и детей, посреди леса без еды и одежды. Бросая их на выживание, они одновременно пишут в своих СМИ о том, что якобы группы мигрантов ушли в Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы во "ВКонтакте".Как отметили в ведомстве, сценарий для таких беженцев у Латвии один: если группа остается на линии границы и ее зафиксировали белорусские пограничники, то латвийские силовики забирают их, но "не для того, чтобы отвезти в лагерь для беженцев или предоставить защиту". "Истощенных и уставших иностранцев, не обращая внимание на плач детей и просьбы матерей, они везут на другой участок, чтобы повторить весь алгоритм сначала", - заявили в ГПК.В пресс-службе обратили внимание, что "беженцы, которые ранее надеялись на человечность властей Латвии и просто людей в форме, уже испытывают страх и отчаяние, когда их насильно забирают с линии границы". "Они понимают, что латвийские силовики в очередной раз их обманут, поэтому открыто требуют представителей ООН, международных организаций и правозащитников", - говорится в сообщении.При этом, по данным ГПК республики, обнародование истинной картины на границе не выгодно Латвии, и она "продолжает скрывать свои преступные действия от общественности, СМИ и международных организаций".Кроме того, в ведомстве сообщили об очередной попытке нарушения белорусской госграницы группой беженцев, которая организована литовской стороной. Как указали в ГПК, военнослужащие Лидского погранотряда 27 августа зафиксировали, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу беженцев и пытались переправить их на белорусскую сторону. "После того, как данные действия попали на видео, литовские пограничники оперативно загрузили людей обратно в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - добавили в пресс-службе.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html
https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html
https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html
белоруссия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206032_214:173:1586:1202_1920x0_80_0_0_8e63c6906d2359e6dac96dfe0568b7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, латвия, мигранты
13:13 28.08.2021
 
В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев

В Белоруссии назвали бесчеловечными методы вытеснения беженцев, практикуемые Латвией

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии, с применением физической силы и служебных собак, заявила в субботу пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).
"Пограничники Латвии продолжают практиковать бесчеловечные методы вытеснения беженцев. В период 24-27 августа они практически открыто привозят группы иностранцев к линии границы напротив участка Полоцкого погранотряда, а затем насильственными способами, с применением физической силы и служебных собак, заставляют их нарушать границу Беларуси. Зачастую просто оставляют людей, в том числе женщин и детей, посреди леса без еды и одежды. Бросая их на выживание, они одновременно пишут в своих СМИ о том, что якобы группы мигрантов ушли в Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы во "ВКонтакте".
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 13:50
Литовские силовики вытеснили в Белоруссию беженцев, натравив на них собаку
Как отметили в ведомстве, сценарий для таких беженцев у Латвии один: если группа остается на линии границы и ее зафиксировали белорусские пограничники, то латвийские силовики забирают их, но "не для того, чтобы отвезти в лагерь для беженцев или предоставить защиту". "Истощенных и уставших иностранцев, не обращая внимание на плач детей и просьбы матерей, они везут на другой участок, чтобы повторить весь алгоритм сначала", - заявили в ГПК.
В пресс-службе обратили внимание, что "беженцы, которые ранее надеялись на человечность властей Латвии и просто людей в форме, уже испытывают страх и отчаяние, когда их насильно забирают с линии границы". "Они понимают, что латвийские силовики в очередной раз их обманут, поэтому открыто требуют представителей ООН, международных организаций и правозащитников", - говорится в сообщении.
При этом, по данным ГПК республики, обнародование истинной картины на границе не выгодно Латвии, и она "продолжает скрывать свои преступные действия от общественности, СМИ и международных организаций".
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 22:26
ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь мигрантам на белорусской границе
Кроме того, в ведомстве сообщили об очередной попытке нарушения белорусской госграницы группой беженцев, которая организована литовской стороной. Как указали в ГПК, военнослужащие Лидского погранотряда 27 августа зафиксировали, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы подвезли к границе группу беженцев и пытались переправить их на белорусскую сторону. "После того, как данные действия попали на видео, литовские пограничники оперативно загрузили людей обратно в автомобиль и увезли в неизвестном направлении", - добавили в пресс-службе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 08:00
"Взвыли литовцы". Как Лукашенко диктовал Вильнюсу свои условия
 
В миреБелоруссияЛатвияМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
12:52"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
12:48В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"
Лента новостейМолния