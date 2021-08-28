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Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем
Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем - РИА Новости, 28.08.2021
Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем
Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые приехали в Белоруссию для расследования обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:43
2021-08-28T23:31
в мире
белоруссия
международная организация гражданской авиации
ryanair
роман протасевич
софия сапега
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МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые приехали в Белоруссию для расследования обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair в мае, не стали встречаться с теми из пассажиров рейса, кто остался в Минске, в частности, с Романом Протасевичем.Об этом сообщил директор департамента по авиации белорусского Минтранса Артем Cикорский в онлайн-трансляции журналиста ОНТ Игоря Тура.Чиновник уточнил, что представителям ICAO предлагали встретиться с Протасевичем.Как подчеркнул директор департамента, белорусским авиационным властям, по их мнению, удалось доказать экспертам ICAO, что они действовали в соответствии со всеми международными инструкциями.Представители ICAO приехали в Минск в понедельник. Они планировали посетить авиационные организации и встретиться с их сотрудниками. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет представят к ноябрю.Направлявшийся из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летели журналист и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.В отношении Протасевича в республике возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и розни.Белорусский СК 25 июня сообщил, что они оба предложили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания. Молодых людей перевели под домашний арест.После инцидента европейские страны обвинили Минск в принуждении самолета к посадке под выдуманным предлогом. Белорусские власти подчеркивают, что лишь рекомендовали приземлиться, а решение принимал пилот. ЕС запретил самолетам из Белоруссии входить в свое воздушное пространство, а некоторые авиакомпании начали избегать полетов в белорусском небе.
https://ria.ru/20210812/belorussiya-1745390622.html
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в мире, белоруссия, международная организация гражданской авиации, ryanair, роман протасевич, софия сапега
18:43 28.08.2021 (обновлено: 23:31 28.08.2021)
 
Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем

Минтранс Белоруссии: эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые приехали в Белоруссию для расследования обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair в мае, не стали встречаться с теми из пассажиров рейса, кто остался в Минске, в частности, с Романом Протасевичем.
Об этом сообщил директор департамента по авиации белорусского Минтранса Артем Cикорский в онлайн-трансляции журналиста ОНТ Игоря Тура.
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Чиновник уточнил, что представителям ICAO предлагали встретиться с Протасевичем.
"Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси (после инцидента с самолетом Ryanair. — Прим. ред.). По итогу они не встретились ни с одним из них", — добавил Сикорский.
Как подчеркнул директор департамента, белорусским авиационным властям, по их мнению, удалось доказать экспертам ICAO, что они действовали в соответствии со всеми международными инструкциями.
Представители ICAO приехали в Минск в понедельник. Они планировали посетить авиационные организации и встретиться с их сотрудниками. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет представят к ноябрю.
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Направлявшийся из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летели журналист и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.
В отношении Протасевича в республике возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и розни.
Белорусский СК 25 июня сообщил, что они оба предложили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания. Молодых людей перевели под домашний арест.
После инцидента европейские страны обвинили Минск в принуждении самолета к посадке под выдуманным предлогом. Белорусские власти подчеркивают, что лишь рекомендовали приземлиться, а решение принимал пилот. ЕС запретил самолетам из Белоруссии входить в свое воздушное пространство, а некоторые авиакомпании начали избегать полетов в белорусском небе.
 
В миреБелоруссияМеждународная организация гражданской авиацииRyanairРоман ПротасевичСофия Сапега
 
 
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