https://ria.ru/20210828/belorussiya-1747675976.html

Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем

Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем - РИА Новости, 28.08.2021

Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем

Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые приехали в Белоруссию для расследования обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:43

2021-08-28T18:43

2021-08-28T23:31

в мире

белоруссия

международная организация гражданской авиации

ryanair

роман протасевич

софия сапега

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МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые приехали в Белоруссию для расследования обстоятельств экстренной посадки самолета Ryanair в мае, не стали встречаться с теми из пассажиров рейса, кто остался в Минске, в частности, с Романом Протасевичем.Об этом сообщил директор департамента по авиации белорусского Минтранса Артем Cикорский в онлайн-трансляции журналиста ОНТ Игоря Тура.Чиновник уточнил, что представителям ICAO предлагали встретиться с Протасевичем.Как подчеркнул директор департамента, белорусским авиационным властям, по их мнению, удалось доказать экспертам ICAO, что они действовали в соответствии со всеми международными инструкциями.Представители ICAO приехали в Минск в понедельник. Они планировали посетить авиационные организации и встретиться с их сотрудниками. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет представят к ноябрю.Направлявшийся из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летели журналист и основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.В отношении Протасевича в республике возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и розни.Белорусский СК 25 июня сообщил, что они оба предложили заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дают признательные показания. Молодых людей перевели под домашний арест.После инцидента европейские страны обвинили Минск в принуждении самолета к посадке под выдуманным предлогом. Белорусские власти подчеркивают, что лишь рекомендовали приземлиться, а решение принимал пилот. ЕС запретил самолетам из Белоруссии входить в свое воздушное пространство, а некоторые авиакомпании начали избегать полетов в белорусском небе.

https://ria.ru/20210812/belorussiya-1745390622.html

https://ria.ru/20210817/aviasoobschenie-1746012735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, международная организация гражданской авиации, ryanair, роман протасевич, софия сапега