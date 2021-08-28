https://ria.ru/20210828/afganistan-1747696411.html

Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов

Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов - РИА Новости, 28.08.2021

Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов

Страны Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности, считает... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T23:02

2021-08-28T23:02

2021-08-28T23:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

одкб

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Страны Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности, считает спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов."Наши союзники по ОДКБ внимательно наблюдают. Поскольку этот повод (ситуация в Афганистане - ред.) стал определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана. Думаю, они себя чувствуют более уверенно сейчас, когда увидели, что будут совместно действовать", - заявил Кабулов в эфире YouTube канала "Соловьев Live".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686296.html

кабул (город)

афганистан

россия

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