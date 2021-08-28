https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693996.html

В МИД оценили перспективы новой власти в Афганистане

В МИД оценили перспективы новой власти в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021

В МИД оценили перспективы новой власти в Афганистане

Талибы (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) не будут пытаться экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:31

2021-08-28T22:31

2021-08-28T22:31

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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афганистан

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усама бен ладен

замир кабулов

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) не будут пытаться экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны, они сегодня и на словах, и на деле выступают как национальное движение, не представляющее угрозы соседям, сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев live" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Он добавил, что "урок 20-летней давности они (талибы - ред.) выучили хорошо, они были таковыми, как вы говорите, в те времена, когда их идеологом был покойный Усама бен Ладен"."Сейчас талибы не только на словах, но и на деле выступают как национальное, пусть религиозное, военно-политическое движение и они не собираются какие-то угрозы представлять своим соседям", - добавил Кабулов.Серьезный мыслительный процесс идет сейчас внутри движения талибов (признано террористическим и запрещено в РФ) по поводу нового правительства, заявил Кабулов."Пока ещё рано делать окончательные выводы, но есть обнадеживающие сигналы, среди которых затянувшийся на неделю уже с лишним процесс формирования временного нового руководства, по крайней мере объявления его состава. Это говорит о том, что у руководства движения талибов идет серьезный мыслительный процесс, они хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил", - сказал Кабулов.По его словам, если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс, что при поддержке международного сообщества в Афганистане возникнет порядок, но не тот, что был до этого, при поддержке Запада, а более "национальный"."Политическое обустройство всё-таки это дело и право самих афганцев. Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования действительно инклюзивного представительного нового афганского руководства", - резюмировал Кабулов.Движение "Талибан"* постарается придать новому руководству Афганистана видимость инклюзивности, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.Москва предостерегает от попыток изолировать талибов (террористическая организация, запрещена в РФ), это их радикализирует, заявил Замир Кабулов."Если запад, в первую очередь, и вообще так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них - я в этой ситуации опасаюсь, что это радикализирует само движение. Поскольку им как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного", - сказал Кабулов.Любая попытка Запада вновь вторгнуться в Афганистан обойдется им дорого, учитывая предыдущий опыт, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Москва отмечает, что на Западе все еще высок соблазн вернуться в Афганистан, но такая вероятность сомнительна, заявил директор второго департамента Азии МИД России Кабулов."Соблазн такой есть и в американском военном руководстве, и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск и готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане в силу целого ряда причин, о которых очень многие говорили, чисто корыстных, не государственных интересов. Но мне представляется сомнительным, что они вернутся. Осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется (уйти)", - сказал Кабулов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686296.html

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html

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