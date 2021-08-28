https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693996.html
В МИД оценили перспективы новой власти в Афганистане
В МИД оценили перспективы новой власти в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021
В МИД оценили перспективы новой власти в Афганистане
Талибы (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) не будут пытаться экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:31
2021-08-28T22:31
2021-08-28T22:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
азия
афганистан
москва
усама бен ладен
замир кабулов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) не будут пытаться экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном страны, они сегодня и на словах, и на деле выступают как национальное движение, не представляющее угрозы соседям, сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев live" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Он добавил, что "урок 20-летней давности они (талибы - ред.) выучили хорошо, они были таковыми, как вы говорите, в те времена, когда их идеологом был покойный Усама бен Ладен"."Сейчас талибы не только на словах, но и на деле выступают как национальное, пусть религиозное, военно-политическое движение и они не собираются какие-то угрозы представлять своим соседям", - добавил Кабулов.Серьезный мыслительный процесс идет сейчас внутри движения талибов (признано террористическим и запрещено в РФ) по поводу нового правительства, заявил Кабулов."Пока ещё рано делать окончательные выводы, но есть обнадеживающие сигналы, среди которых затянувшийся на неделю уже с лишним процесс формирования временного нового руководства, по крайней мере объявления его состава. Это говорит о том, что у руководства движения талибов идет серьезный мыслительный процесс, они хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил", - сказал Кабулов.По его словам, если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс, что при поддержке международного сообщества в Афганистане возникнет порядок, но не тот, что был до этого, при поддержке Запада, а более "национальный"."Политическое обустройство всё-таки это дело и право самих афганцев. Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования действительно инклюзивного представительного нового афганского руководства", - резюмировал Кабулов.Движение "Талибан"* постарается придать новому руководству Афганистана видимость инклюзивности, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.Москва предостерегает от попыток изолировать талибов (террористическая организация, запрещена в РФ), это их радикализирует, заявил Замир Кабулов."Если запад, в первую очередь, и вообще так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них - я в этой ситуации опасаюсь, что это радикализирует само движение. Поскольку им как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного", - сказал Кабулов.Любая попытка Запада вновь вторгнуться в Афганистан обойдется им дорого, учитывая предыдущий опыт, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Москва отмечает, что на Западе все еще высок соблазн вернуться в Афганистан, но такая вероятность сомнительна, заявил директор второго департамента Азии МИД России Кабулов."Соблазн такой есть и в американском военном руководстве, и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск и готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане в силу целого ряда причин, о которых очень многие говорили, чисто корыстных, не государственных интересов. Но мне представляется сомнительным, что они вернутся. Осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется (уйти)", - сказал Кабулов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, талибан, азия, афганистан, москва, усама бен ладен, замир кабулов, кабул, россия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Талибы (движение "Талибан
" - террористическая организация, запрещена в РФ) не будут пытаться экспортировать свою идеологию на соседние с Афганистаном
страны, они сегодня и на словах, и на деле выступают как национальное движение, не представляющее угрозы соседям, сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев live"
спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии
МИД РФ Замир Кабулов
.
"Я думаю, что так вопрос не стоит, я думаю, что талибы этим заниматься не будут", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о возможности попыток экспортировать идеологию на соседние страны.
Он добавил, что "урок 20-летней давности они (талибы - ред.) выучили хорошо, они были таковыми, как вы говорите, в те времена, когда их идеологом был покойный Усама бен Ладен
".
"Сейчас талибы не только на словах, но и на деле выступают как национальное, пусть религиозное, военно-политическое движение и они не собираются какие-то угрозы представлять своим соседям", - добавил Кабулов
.
Серьезный мыслительный процесс идет сейчас внутри движения талибов (признано террористическим и запрещено в РФ) по поводу нового правительства, заявил Кабулов.
"Пока ещё рано делать окончательные выводы, но есть обнадеживающие сигналы, среди которых затянувшийся на неделю уже с лишним процесс формирования временного нового руководства, по крайней мере объявления его состава. Это говорит о том, что у руководства движения талибов идет серьезный мыслительный процесс, они хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил", - сказал Кабулов.
По его словам, если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс, что при поддержке международного сообщества в Афганистане возникнет порядок, но не тот, что был до этого, при поддержке Запада, а более "национальный".
"Политическое обустройство всё-таки это дело и право самих афганцев. Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования действительно инклюзивного представительного нового афганского руководства", - резюмировал Кабулов.
Движение "Талибан"* постарается придать новому руководству Афганистана видимость инклюзивности, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Постараются хотя бы видимость придать, что новое руководство будет инклюзивным", - заявил Кабулов в эфире "Соловьев Live" на Youtube.
Москва
предостерегает от попыток изолировать талибов (террористическая организация, запрещена в РФ), это их радикализирует, заявил Замир Кабулов.
"Если запад, в первую очередь, и вообще так называемое мировое сообщество вздумает изолировать талибов и давить на них - я в этой ситуации опасаюсь, что это радикализирует само движение. Поскольку им как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного", - сказал Кабулов.
Любая попытка Запада вновь вторгнуться в Афганистан обойдется им дорого, учитывая предыдущий опыт, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России
Замир Кабулов.
"Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже", - сказал Кабулов в эфире "Соловьев live" в ответ на просьбу оценить звучащие в западных СМИ заявления о возможности повторного военного вторжения в Афганистан.
Москва отмечает, что на Западе все еще высок соблазн вернуться в Афганистан, но такая вероятность сомнительна, заявил директор второго департамента Азии МИД России Кабулов.
"Соблазн такой есть и в американском военном руководстве, и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск и готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане в силу целого ряда причин, о которых очень многие говорили, чисто корыстных, не государственных интересов. Но мне представляется сомнительным, что они вернутся. Осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется (уйти)", - сказал Кабулов.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер
к северо-востоку от Кабула.
* Запрещенная в России террористическая организация.