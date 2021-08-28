https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693650.html

МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане

МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021

МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане

Аналитики Запада по Афганистану работают из рук вон плохо, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:22

2021-08-28T22:22

2021-08-28T22:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Аналитики Запада по Афганистану работают из рук вон плохо, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Это вопрос интересный, я уверен, что еще долго будет обсуждаться и анализироваться. Проиграли они (американцы - ред.) эту войну, потому что не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов. Если конкретно об Афганистане, то это будет более предметно, наблюдая за ними, я увидел, что у них очень слабая аналитика. Такое ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством", - сказал Кабулов в эфире YouTube канала "Соловьев Live".По его словам, с точки зрения профессионализма, США работали в аналитическом плане "из рук вон плохо".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747687069.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, афганистан, замир кабулов, россия