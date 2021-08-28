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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693650.html
МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане
МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021
МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане
Аналитики Запада по Афганистану работают из рук вон плохо, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:22
2021-08-28T22:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Аналитики Запада по Афганистану работают из рук вон плохо, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Это вопрос интересный, я уверен, что еще долго будет обсуждаться и анализироваться. Проиграли они (американцы - ред.) эту войну, потому что не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов. Если конкретно об Афганистане, то это будет более предметно, наблюдая за ними, я увидел, что у них очень слабая аналитика. Такое ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством", - сказал Кабулов в эфире YouTube канала "Соловьев Live".По его словам, с точки зрения профессионализма, США работали в аналитическом плане "из рук вон плохо".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, афганистан, замир кабулов, россия
22:22 28.08.2021 (обновлено: 22:26 28.08.2021)
 
МИД раскритиковал работу западных аналитиков в Афганистане

Спецпредставитель президента Кабулов: аналитики Запада по Афганистану работают плохо

© Фото : U.S. Marine Corps/ Staff Sgt. Victor MancillaКанадские военные в аэропорту Кабула
Канадские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps/ Staff Sgt. Victor Mancilla
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Аналитики Запада по Афганистану работают из рук вон плохо, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Это вопрос интересный, я уверен, что еще долго будет обсуждаться и анализироваться. Проиграли они (американцы - ред.) эту войну, потому что не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов. Если конкретно об Афганистане, то это будет более предметно, наблюдая за ними, я увидел, что у них очень слабая аналитика. Такое ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством", - сказал Кабулов в эфире YouTube канала "Соловьев Live".
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По его словам, с точки зрения профессионализма, США работали в аналитическом плане "из рук вон плохо".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанЗамир КабуловРоссия
 
 
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