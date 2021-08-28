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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747693049.html
Среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявили в МИД
Среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявили в МИД - РИА Новости, 28.08.2021
Среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявили в МИД
Москва не исключает, что среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:13
2021-08-28T22:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
москва
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Безусловно, за этим надо очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной могут оказаться именно террористы и радикалы", - заявил Кабулов в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube.В то же время он отметил, что большинство беженцев - это мирные граждане, которые "не доверяют талибам (террористическая организация, запрещена в РФ)".
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в мире, кабул (город), москва, замир кабулов, россия
22:13 28.08.2021 (обновлено: 22:14 28.08.2021)
 
Среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявили в МИД

Представитель МИД Кабулов: среди беженцев из Афганистана могут быть террористы и радикалы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что среди беженцев из Афганистана могут быть террористы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Безусловно, за этим надо очень внимательно смотреть, потому что под этой личиной могут оказаться именно террористы и радикалы", - заявил Кабулов в эфире канала "Соловьев Live" на Youtube.
В то же время он отметил, что большинство беженцев - это мирные граждане, которые "не доверяют талибам (террористическая организация, запрещена в РФ)".
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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