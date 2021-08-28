https://ria.ru/20210828/afganistan-1747691123.html
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2021
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:54
2021-08-28T21:54
2021-08-28T21:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747505898_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_86c60f4bbf17b4d3f148e283ccc42f1d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов."Собственно говоря, Афганистан они (талибы) не завоёвывали, он им просто перешёл потому, что хуже уже было некуда", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".Посол добавил, что "вот как быть с миром, - да, это вопрос, потому что Афганистан им перешёл в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/taliban-1747367985.html
афганистан
панджшер (провинция)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747505898_452:0:3092:1980_1920x0_80_0_0_fd0281a9fcc2a17f79acbaf4390f7c31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, дмитрий жирнов
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России
Посол России Жирнов: талибы не завоевывали Афганистан, он им перешел в тяжелом состоянии