https://ria.ru/20210828/afganistan-1747691123.html

Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России

Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2021

Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России

Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:54

2021-08-28T21:54

2021-08-28T21:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов."Собственно говоря, Афганистан они (талибы) не завоёвывали, он им просто перешёл потому, что хуже уже было некуда", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".Посол добавил, что "вот как быть с миром, - да, это вопрос, потому что Афганистан им перешёл в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/taliban-1747367985.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, дмитрий жирнов