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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747691123.html
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России - РИА Новости, 28.08.2021
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:54
2021-08-28T21:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов."Собственно говоря, Афганистан они (талибы) не завоёвывали, он им просто перешёл потому, что хуже уже было некуда", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".Посол добавил, что "вот как быть с миром, - да, это вопрос, потому что Афганистан им перешёл в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210826/taliban-1747367985.html
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, дмитрий жирнов
21:54 28.08.2021
 
Афганистан перешел талибам в тяжелом состоянии, заявил посол России

Посол России Жирнов: талибы не завоевывали Афганистан, он им перешел в тяжелом состоянии

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в районе аэропорта Кабула
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не завоевывали Афганистан, он им перешел, так как хуже быть не могло, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Собственно говоря, Афганистан они (талибы) не завоёвывали, он им просто перешёл потому, что хуже уже было некуда", - сказал Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 16:07В мире
Российский посол рассказал про "очень хорошее взаимодействие" с талибами
Посол добавил, что "вот как быть с миром, - да, это вопрос, потому что Афганистан им перешёл в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)РоссияДмитрий Жирнов
 
 
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