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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686746.html
Российский посол оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона в Афганистане
Российский посол оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона в Афганистане - РИА Новости, 28.08.2021
Российский посол оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона в Афганистане
Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, проблем во взаимодействии по Афганистану у РФ и США нет, сообщил посол России в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:59
2021-08-28T21:22
в мире
сша
кабул (город)
россия
захват власти в афганистане талибами
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, проблем во взаимодействии по Афганистану у РФ и США нет, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Отвечая на вопрос, обращались ли США к России с призывом забрать беженцев из Афганистана, посол указал: "насколько я знаю, нет"."Они же знают наши ответы, они знают наше к этому отношение", - добавил он.Отвечая на вопрос, выходили ли США на контакт по этой ситуации с РФ, обращаются ли с просьбами, есть ли нормальное взаимодействие, российский посол заметил, что "у нас между посольствами здесь сохранилось взаимодействие, и, в частности, мы смогли нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство, тут никаких проблем нет".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747578624.html
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в мире, сша, кабул (город), россия, дмитрий жирнов
20:59 28.08.2021 (обновлено: 21:22 28.08.2021)
 
Российский посол оценил взаимодействие Москвы и Вашингтона в Афганистане

Посол Жирнов: у России и США нет проблем во взаимодействии по Афганистану

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, проблем во взаимодействии по Афганистану у РФ и США нет, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Отвечая на вопрос, обращались ли США к России с призывом забрать беженцев из Афганистана, посол указал: "насколько я знаю, нет".
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"Они же знают наши ответы, они знают наше к этому отношение", - добавил он.
Отвечая на вопрос, выходили ли США на контакт по этой ситуации с РФ, обращаются ли с просьбами, есть ли нормальное взаимодействие, российский посол заметил, что "у нас между посольствами здесь сохранилось взаимодействие, и, в частности, мы смогли нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство, тут никаких проблем нет".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)РоссияДмитрий Жирнов
 
 
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