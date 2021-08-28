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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686296.html
Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол
Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол - РИА Новости, 28.08.2021
Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол
Талибы соблюдают установку на мирное урегулирование в афганской провинции Панджшер, избегая кровопролития, ситуация там пока спокойная, сказал посол РФ в Кабуле РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:52
2021-08-28T21:08
в мире
кабул (город)
захват власти в афганистане талибами
афганистан
панджшер (провинция)
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы соблюдают установку на мирное урегулирование в афганской провинции Панджшер, избегая кровопролития, ситуация там пока спокойная, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Там все спокойно, и пока, я вот каждый раз подчеркиваю, ситуация на здесь и сейчас, но пока талибы действуют в рамках этого сигнала, что вокруг Панджшера нужно мирное урегулирование", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".По его словам, соотношение военных сил таково, что талибы могли бы взять Панджшер за день, может быть, даже за несколько часов, но они этого не делают, избегая крови.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России
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кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция), дмитрий жирнов
20:52 28.08.2021 (обновлено: 21:08 28.08.2021)
 
Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол

Посол Жирнов: талибы могут взять Панджшер за день, но они стараются избежать кровопролития

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы соблюдают установку на мирное урегулирование в афганской провинции Панджшер, избегая кровопролития, ситуация там пока спокойная, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Там все спокойно, и пока, я вот каждый раз подчеркиваю, ситуация на здесь и сейчас, но пока талибы действуют в рамках этого сигнала, что вокруг Панджшера нужно мирное урегулирование", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".
По его словам, соотношение военных сил таково, что талибы могли бы взять Панджшер за день, может быть, даже за несколько часов, но они этого не делают, избегая крови.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанПанджшер (провинция)Дмитрий Жирнов
 
 
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