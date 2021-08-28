https://ria.ru/20210828/afganistan-1747686296.html

Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол

Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол - РИА Новости, 28.08.2021

Талибы стараются избежать кровопролития, заявил российский посол

Талибы соблюдают установку на мирное урегулирование в афганской провинции Панджшер, избегая кровопролития, ситуация там пока спокойная, сказал посол РФ в Кабуле РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:52

2021-08-28T20:52

2021-08-28T21:08

в мире

кабул (город)

захват власти в афганистане талибами

афганистан

панджшер (провинция)

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746356123_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_69eefb96e2e5f1253fceda7b2e7ada4f.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Талибы соблюдают установку на мирное урегулирование в афганской провинции Панджшер, избегая кровопролития, ситуация там пока спокойная, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Там все спокойно, и пока, я вот каждый раз подчеркиваю, ситуация на здесь и сейчас, но пока талибы действуют в рамках этого сигнала, что вокруг Панджшера нужно мирное урегулирование", - заявил Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев live".По его словам, соотношение военных сил таково, что талибы могли бы взять Панджшер за день, может быть, даже за несколько часов, но они этого не делают, избегая крови.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678396.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, панджшер (провинция), дмитрий жирнов