https://ria.ru/20210828/afganistan-1747684738.html

Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула

Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула - РИА Новости, 28.08.2021

Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула

Американские военные считают "очень реальными" угрозы своему контингенту в аэропорту афганского Кабула, непрерывно их отслеживают и принимают дополнительные... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:37

2021-08-28T20:37

2021-08-28T20:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные считают "очень реальными" угрозы своему контингенту в аэропорту афганского Кабула, непрерывно их отслеживают и принимают дополнительные меры безопасности, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Угрозы все еще очень реальны, очень динамичны. Мы их отслеживаем буквально в реальном времени... и принимаем все необходимые меры... для защиты наших сил", - сообщил Кирби на брифинге.Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html

https://ria.ru/20210827/obeschanie-1747443082.html

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле