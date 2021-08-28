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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747684738.html
Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула
Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула - РИА Новости, 28.08.2021
Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула
Американские военные считают "очень реальными" угрозы своему контингенту в аэропорту афганского Кабула, непрерывно их отслеживают и принимают дополнительные... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:37
2021-08-28T20:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
взрывы в кабуле
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ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные считают "очень реальными" угрозы своему контингенту в аэропорту афганского Кабула, непрерывно их отслеживают и принимают дополнительные меры безопасности, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Угрозы все еще очень реальны, очень динамичны. Мы их отслеживаем буквально в реальном времени... и принимаем все необходимые меры... для защиты наших сил", - сообщил Кирби на брифинге.Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби, взрывы в кабуле
20:37 28.08.2021
 
Пентагон заявил об угрозе американским военным в аэропорту Кабула

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: угрозы в аэропорту Кабула все еще сохраняются

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Американские военные считают "очень реальными" угрозы своему контингенту в аэропорту афганского Кабула, непрерывно их отслеживают и принимают дополнительные меры безопасности, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Угрозы все еще очень реальны, очень динамичны. Мы их отслеживаем буквально в реальном времени... и принимаем все необходимые меры... для защиты наших сил", - сообщил Кирби на брифинге.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 18:02Захват власти в Афганистане талибами
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана
Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 01:36Захват власти в Афганистане талибами
Байден готов направить дополнительные силы в Афганистан
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМинистерство обороны СШАДжон КирбиВзрывы в Кабуле
 
 
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