https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678396.html

Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию

Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию - РИА Новости, 28.08.2021

Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию

"Талибан"* осуждает недавние авиаудары США в Афганистане и считает их атакой по территории Афганистана, сообщают СМИ со ссылкой на представителя движения. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:17

2021-08-28T19:17

2021-08-28T20:05

в мире

сша

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Талибан"* осуждает недавние авиаудары США в Афганистане и считает их атакой по территории Афганистана, сообщают СМИ со ссылкой на представителя движения.Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. При помощи беспилотника были уничтожены два высокопоставленных боевика, которые участвовали в планировании операций террористической группировки "Исламское государство"*. По данным вооруженных сил США, мирные жители при авиаударе не пострадали. Авиаудар последовал за совершённым 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих."США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", - заявил представитель движения агентству Рейтер.Он добавил, что "очень скоро" аэропорт Кабула будет под полным контролем США.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремели взрывы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html

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кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан