Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747678396.html
Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию
Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию - РИА Новости, 28.08.2021
Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию
"Талибан"* осуждает недавние авиаудары США в Афганистане и считает их атакой по территории Афганистана, сообщают СМИ со ссылкой на представителя движения. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:17
2021-08-28T20:05
в мире
сша
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5882165fa51a3527975383645a0682d6.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Талибан"* осуждает недавние авиаудары США в Афганистане и считает их атакой по территории Афганистана, сообщают СМИ со ссылкой на представителя движения.Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. При помощи беспилотника были уничтожены два высокопоставленных боевика, которые участвовали в планировании операций террористической группировки "Исламское государство"*. По данным вооруженных сил США, мирные жители при авиаударе не пострадали. Авиаудар последовал за совершённым 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих."США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", - заявил представитель движения агентству Рейтер.Он добавил, что "очень скоро" аэропорт Кабула будет под полным контролем США.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремели взрывы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.*Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html
https://ria.ru/20210827/nagrada-1747447678.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4753773f0a25de694e4b30d7b0da215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), афганистан
19:17 28.08.2021 (обновлено: 20:05 28.08.2021)
 
Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию

Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Талибан"* осуждает недавние авиаудары США в Афганистане и считает их атакой по территории Афганистана, сообщают СМИ со ссылкой на представителя движения.
Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. При помощи беспилотника были уничтожены два высокопоставленных боевика, которые участвовали в планировании операций террористической группировки "Исламское государство"*. По данным вооруженных сил США, мирные жители при авиаударе не пострадали. Авиаудар последовал за совершённым 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 02:50Захват власти в Афганистане талибами
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", - заявил представитель движения агентству Рейтер.
Он добавил, что "очень скоро" аэропорт Кабула будет под полным контролем США.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремели взрывы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
*Террористические организации, запрещенные в России
Доллары - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 04:27Захват власти в Афганистане талибами
NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния