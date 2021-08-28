19:17 28.08.2021 (обновлено: 20:05 28.08.2021)
Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию
Талибы считают авиаудар США атакой на афганскую территорию
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. "Талибан"* осуждает недавние авиаудары США в Афганистане и считает их атакой по территории Афганистана, сообщают СМИ со ссылкой на представителя движения.
Ранее Пентагон сообщил, что американские военные нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана. При помощи беспилотника были уничтожены два высокопоставленных боевика, которые участвовали в планировании операций террористической группировки "Исламское государство"*. По данным вооруженных сил США, мирные жители при авиаударе не пострадали. Авиаудар последовал за совершённым 26 августа терактом рядом с аэропортом Кабула, унесшим жизни почти 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.
"США должны были предупредить нас, прежде чем совершать авиаудар. Это была очевидная атака по территории Афганистана. Два человека погибли, две женщины и ребенок получили ранения", - заявил представитель движения агентству Рейтер.
Он добавил, что "очень скоро" аэропорт Кабула будет под полным контролем США.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремели взрывы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
*Террористические организации, запрещенные в России