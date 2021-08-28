https://ria.ru/20210828/afganistan-1747671924.html

Гражданка Афганистана родила девочку во время эвакуационного полета

Гражданка Афганистана родила девочку во время эвакуационного полета - РИА Новости, 28.08.2021

Гражданка Афганистана родила девочку во время эвакуационного полета

Во время эвакуационного рейса турецкого национального перевозчика Turkish Airlines у гражданки Афганистана родилась девочка, состояние ее и женщины хорошее,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:03

2021-08-28T18:03

2021-08-28T18:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

turkish airlines

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АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Во время эвакуационного рейса турецкого национального перевозчика Turkish Airlines у гражданки Афганистана родилась девочка, состояние ее и женщины хорошее, заявил РИА Новости представитель авиакомпании."В связи с политической нестабильностью в Афганистане граждане этой страны стремятся покинуть ее. Во время выполнения нашей авиакомпанией эвакуационного рейса у гражданки Афганистана начались роды. Экипаж нашего самолета помог женщине благополучно родить, состояние девочки и роженицы хорошее", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что когда у женщины начались роды, бортпроводники по громкой связи спросили у пассажиров, есть ли среди них врач, однако доктора не оказалось. "Наши сотрудники проходит соответствующее обучение, поэтому врачами пришлось поработать им. Девочку назвали Хавва", - добавил представитель авиакомпании.По его словам, в связи с экстренной ситуацией самолет совершил посадку в Кувейте и после проведения необходимого контроля состояния роженицы и младенца благополучно долетел до конечного пункта путешествия - Бирмингема. Афганцы, которых принимает Великобритания, работали в британских организациях в Афганистане.Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/evakuatsiya-1747503495.html

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771069.html

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, turkish airlines