18:03 28.08.2021 (обновлено: 18:50 28.08.2021)
Гражданка Афганистана родила девочку во время эвакуационного полета
Гражданка Афганистана родила девочку во время эвакуационного полета на Turkish Airlines
© REUTERS / Turkish AirlinesАфганская скемья со своей новорожденной дочерью на борту эвакуационного рейса, выполняемого Turkish Airlines из Дубая в Бирмингем
АНКАРА, 28 авг - РИА Новости. Во время эвакуационного рейса турецкого национального перевозчика Turkish Airlines у гражданки Афганистана родилась девочка, состояние ее и женщины хорошее, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.
"В связи с политической нестабильностью в Афганистане граждане этой страны стремятся покинуть ее. Во время выполнения нашей авиакомпанией эвакуационного рейса у гражданки Афганистана начались роды. Экипаж нашего самолета помог женщине благополучно родить, состояние девочки и роженицы хорошее", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что когда у женщины начались роды, бортпроводники по громкой связи спросили у пассажиров, есть ли среди них врач, однако доктора не оказалось. "Наши сотрудники проходит соответствующее обучение, поэтому врачами пришлось поработать им. Девочку назвали Хавва", - добавил представитель авиакомпании.
По его словам, в связи с экстренной ситуацией самолет совершил посадку в Кувейте и после проведения необходимого контроля состояния роженицы и младенца благополучно долетел до конечного пункта путешествия - Бирмингема. Афганцы, которых принимает Великобритания, работали в британских организациях в Афганистане.
Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. 26 августа у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали почти 200 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.