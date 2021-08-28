https://ria.ru/20210828/afganistan-1747649317.html

Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман

Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман - РИА Новости, 28.08.2021

Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман

Талибы освободили из заключения губернатора, начальника полиции и главу отделения нацбезопасности провинции Лагман, которые были задержаны после установления... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:50

2021-08-28T13:50

2021-08-28T13:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

лагман (провинция)

исламское государство

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КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Талибы освободили из заключения губернатора, начальника полиции и главу отделения нацбезопасности провинции Лагман, которые были задержаны после установления "Талибаном"* контроля над этим районом, сообщил в субботу РИА Новости источник в провинции.Ранее местный телеканал Tolo News со ссылкой на родственников чиновников сообщил, что талибы удерживают в заключении представителей прежних афганских властей в этой провинции на востоке страны, некоторые, согласно сообщениям, пропали без вести.Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ*.* Террористическая организация. запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html

афганистан

лагман (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, лагман (провинция), исламское государство