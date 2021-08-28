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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747649317.html
Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман - РИА Новости, 28.08.2021
Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
Талибы освободили из заключения губернатора, начальника полиции и главу отделения нацбезопасности провинции Лагман, которые были задержаны после установления... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T13:50
2021-08-28T13:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
лагман (провинция)
исламское государство
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КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Талибы освободили из заключения губернатора, начальника полиции и главу отделения нацбезопасности провинции Лагман, которые были задержаны после установления "Талибаном"* контроля над этим районом, сообщил в субботу РИА Новости источник в провинции.Ранее местный телеканал Tolo News со ссылкой на родственников чиновников сообщил, что талибы удерживают в заключении представителей прежних афганских властей в этой провинции на востоке страны, некоторые, согласно сообщениям, пропали без вести.Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ*.* Террористическая организация. запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html
афганистан
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РИА Новости
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в мире, талибан, афганистан, лагман (провинция), исламское государство
13:50 28.08.2021
 
Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман

Источник: талибы освободили в провинции Лагман чиновников, задержанных при наступлении

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 28 авг - РИА Новости. Талибы освободили из заключения губернатора, начальника полиции и главу отделения нацбезопасности провинции Лагман, которые были задержаны после установления "Талибаном"* контроля над этим районом, сообщил в субботу РИА Новости источник в провинции.
Ранее местный телеканал Tolo News со ссылкой на родственников чиновников сообщил, что талибы удерживают в заключении представителей прежних афганских властей в этой провинции на востоке страны, некоторые, согласно сообщениям, пропали без вести.
Талибы активизировали в Афганистане в начале августа наступление на правительственные силы, а уже 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. В четверг, 26 августа, у аэропорта прогремел взрыв, жертвами которого, по данным СМИ, стали более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Американские военные в ответ нанесли воздушный удар в провинции Нангархар на востоке Афганистана, уничтожив при помощи беспилотника террориста ИГ*.
* Террористическая организация. запрещенная на территории России
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанЛагман (провинция)Исламское государство
 
 
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