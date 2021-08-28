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Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана

Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана - РИА Новости, 28.08.2021

Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана

Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T01:18

2021-08-28T01:18

2021-08-28T01:25

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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана.Генштаб Франции сообщил, что последние французские военные покинули Кабул в пятницу вечером.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в начале августа, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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