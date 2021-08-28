Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/afganistan-1747616890.html
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана - РИА Новости, 28.08.2021
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана
Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T01:18
2021-08-28T01:25
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
минобороны франции
париж
сша
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395161_0:1:2669:1502_1920x0_80_0_0_94bb1ccd1b64823d6bbf4ca3ae74d568.jpg
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана.Генштаб Франции сообщил, что последние французские военные покинули Кабул в пятницу вечером.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в начале августа, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747574158.html
афганистан
париж
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395161_0:0:2255:1691_1920x0_80_0_0_3638a857252dc4dea7f0706e02ecb63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, минобороны франции, париж, сша, франция, нато, министерство обороны франции, флоранс парли, россия
01:18 28.08.2021 (обновлено: 01:25 28.08.2021)
 
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана

Глава Минобороны Франции объявила о завершении операции по эвакуации людей из Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана.

"Операция Apagan, начатая 15 августа по поручению президента республики, завершилась сегодня вечером. Менее чем за две недели французские военные эвакуировали около 3 тысяч человек, в том числе более 2,6 тысячи афганцев, которых приняла Франция", - написал Парли на своей странице в Twitter.

Генштаб Франции сообщил, что последние французские военные покинули Кабул в пятницу вечером.
Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в начале августа, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 18:02Захват власти в Афганистане талибами
США увеличат число мест для беженцев из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМинобороны ФранцииПарижСШАФранцияНАТОМинистерство обороны ФранцииФлоранс ПарлиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
12:52"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
Лента новостейМолния