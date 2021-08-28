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Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана - РИА Новости, 28.08.2021
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана
Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T01:18
2021-08-28T01:18
2021-08-28T01:25
захват власти в афганистане талибами
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ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли объявила о завершении эвакуации из Афганистана.Генштаб Франции сообщил, что последние французские военные покинули Кабул в пятницу вечером.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в начале августа, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* 16 августа Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, минобороны франции, париж, сша, франция, нато, министерство обороны франции, флоранс парли, россия
01:18 28.08.2021 (обновлено: 01:25 28.08.2021)
Во Франции объявили о завершении эвакуации людей из Афганистана
Глава Минобороны Франции объявила о завершении операции по эвакуации людей из Афганистана