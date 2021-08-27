https://ria.ru/20210827/zanyatiya-1747509611.html

В "Единой России" предложили сделать занятия в школьных секциях бесплатными

В "Единой России" предложили сделать занятия в школьных секциях бесплатными - РИА Новости, 27.08.2021

В "Единой России" предложили сделать занятия в школьных секциях бесплатными

"Единая Россия" предлагает сделать бесплатными занятия в школьных секциях для детей до 18 лет, следует из предвыборной программы партии, опубликованной на сайте РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:43

2021-08-27T13:43

2021-08-27T13:43

общество

единая россия

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сделать бесплатными занятия в школьных секциях для детей до 18 лет, следует из предвыборной программы партии, опубликованной на сайте ЕР."Развивать сеть детских спортивных, технических, инженерных кружков, центров художественного образования, создать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества. Занятия в школьных секциях должны быть бесплатными для ребят в возрасте до 18 лет", - говорится в документе.Также ЕР выдвинула предложение ввести систему поддержки участия детей в спортивных или культурных соревнованиях, включая оплату проезда и проживания, "тем самым дополнительно помочь семье, снизить ее расходы, расширить возможности для раскрытия талантов, которые заложены в каждом ребенке".Комментируя систему обучения в вузах, в партии отметили, что изучение истории России должно продолжаться на протяжении не менее двух семестров."Принять программу поощрения новых форм преподавания истории, направленных на работу с источниками, реализацию учащимися своих историко-культурных проектов", - отмечается в материалах.Кроме этого, по мнению партии, надо увеличить объем господдержки производства и проката отечественных фильмов социально значимой тематики, обеспечить организацию в рамках существующих институтов поддержки и развития науки и культуры специализированных грантовых программ и конкурсов на проведение исторических исследований.

https://ria.ru/20210817/mishustin-1746068209.html

https://ria.ru/20200826/shkola-1576341326.html

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2021

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общество, единая россия, выборы в государственную думу, россия