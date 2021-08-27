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В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении - РИА Новости, 27.08.2021
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении
Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T00:30
2021-08-27T01:06
в мире
первомайск
луганская народная республика
вооруженный конфликт на востоке украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам в четверг председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.В понедельник в Первомайске начались раскопки на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд."Первичные работы на остальных объектах, анализ имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний позволяют предполагать, что общее количество захороненных тут жертв украинской агрессии составляет не менее 50", - рассказала Сорока.По ее словам, всего с понедельника из захоронения извлекли 30 останков погибших при массированных обстрелов города украинскими военными в 2014-2015 годах."У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в массовом захоронении. Это, безусловно, поможет в идентификации останков. Межведомственная рабочая группа продолжает сбор информации", - добавила Сорока.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html
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в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр
00:30 27.08.2021 (обновлено: 01:06 27.08.2021)
 
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении

В массовом захоронении в Первомайске находятся останки не менее 50 человек, считают в ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГород Первомайск
Город Первомайск - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам в четверг председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
В понедельник в Первомайске начались раскопки на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
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"Первичные работы на остальных объектах, анализ имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний позволяют предполагать, что общее количество захороненных тут жертв украинской агрессии составляет не менее 50", - рассказала Сорока.
По ее словам, всего с понедельника из захоронения извлекли 30 останков погибших при массированных обстрелов города украинскими военными в 2014-2015 годах.
"У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в массовом захоронении. Это, безусловно, поможет в идентификации останков. Межведомственная рабочая группа продолжает сбор информации", - добавила Сорока.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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