https://ria.ru/20210827/zakhoronenie-1747440527.html
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении - РИА Новости, 27.08.2021
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении
Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T00:30
2021-08-27T00:30
2021-08-27T01:06
в мире
первомайск
луганская народная республика
вооруженный конфликт на востоке украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152849/71/1528497109_0:190:2961:1856_1920x0_80_0_0_332b4fe2f0b78341fc96319748bb1333.jpg
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам в четверг председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.В понедельник в Первомайске начались раскопки на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд."Первичные работы на остальных объектах, анализ имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний позволяют предполагать, что общее количество захороненных тут жертв украинской агрессии составляет не менее 50", - рассказала Сорока.По ее словам, всего с понедельника из захоронения извлекли 30 останков погибших при массированных обстрелов города украинскими военными в 2014-2015 годах."У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в массовом захоронении. Это, безусловно, поможет в идентификации останков. Межведомственная рабочая группа продолжает сбор информации", - добавила Сорока.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html
https://ria.ru/20210805/donbass-1744539747.html
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152849/71/1528497109_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_7ef2e0e5013ed03f4629512988baf5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр
00:30 27.08.2021 (обновлено: 01:06 27.08.2021)
В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении
В массовом захоронении в Первомайске находятся останки не менее 50 человек, считают в ЛНР
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости.
Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе
могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска
самопровозглашенной Луганской народной республики
, заявила журналистам в четверг председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
В понедельник в Первомайске начались раскопки на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.
"Первичные работы на остальных объектах, анализ имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний позволяют предполагать, что общее количество захороненных тут жертв украинской агрессии составляет не менее 50", - рассказала Сорока.
По ее словам, всего с понедельника из захоронения извлекли 30 останков погибших при массированных обстрелов города украинскими военными в 2014-2015 годах.
"У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в массовом захоронении. Это, безусловно, поможет в идентификации останков. Межведомственная рабочая группа продолжает сбор информации", - добавила Сорока.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.