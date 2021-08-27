https://ria.ru/20210827/zakhoronenie-1747440527.html

В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении

В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении - РИА Новости, 27.08.2021

В ЛНР рассказали о найденном массовом захоронении

Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T00:30

2021-08-27T00:30

2021-08-27T01:06

в мире

первомайск

луганская народная республика

вооруженный конфликт на востоке украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Останки не менее 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила журналистам в четверг председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.В понедельник в Первомайске начались раскопки на выявленных в этом районе массовых стихийных захоронениях жертв конфликта в Донбассе. Ранее в ЛНР и ДНР создали специальные органы по поиску пропавших без вести во время конфликта. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд."Первичные работы на остальных объектах, анализ имеющихся в распоряжении рабочей группы материалов и свидетельских показаний позволяют предполагать, что общее количество захороненных тут жертв украинской агрессии составляет не менее 50", - рассказала Сорока.По ее словам, всего с понедельника из захоронения извлекли 30 останков погибших при массированных обстрелов города украинскими военными в 2014-2015 годах."У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в массовом захоронении. Это, безусловно, поможет в идентификации останков. Межведомственная рабочая группа продолжает сбор информации", - добавила Сорока.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210806/donbass-1744716693.html

https://ria.ru/20210805/donbass-1744539747.html

первомайск

луганская народная республика

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в мире, первомайск, луганская народная республика, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр