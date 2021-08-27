https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747611139.html

При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека

При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека - РИА Новости, 27.08.2021

При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека

Три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T23:19

2021-08-27T23:19

2021-08-27T23:44

происшествия

ярославль

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ, к которому были подключены пациенты с коронавирусом."Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. После возгорания отключились аппараты ИВЛ. По предварительным данным, люди погибли из-за отключения ИВЛ", — добавил собеседник агентства.В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что причиной пожара могло стать возгорание матраса. Он добавил, что в результате ЧП из больницы эвакуировали более 70 человек.Как сообщил Росздравнадзор на своем сайте, территориальный орган ведомства проверит причины возгорания, произошедшего в "красной зоне" больницы.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745162762.html

ярославль

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происшествия, ярославль, россия