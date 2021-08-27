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При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека
При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека - РИА Новости, 27.08.2021
При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека
Три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:19
2021-08-27T23:19
2021-08-27T23:44
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ, к которому были подключены пациенты с коронавирусом."Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. После возгорания отключились аппараты ИВЛ. По предварительным данным, люди погибли из-за отключения ИВЛ", — добавил собеседник агентства.В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что причиной пожара могло стать возгорание матраса. Он добавил, что в результате ЧП из больницы эвакуировали более 70 человек.Как сообщил Росздравнадзор на своем сайте, территориальный орган ведомства проверит причины возгорания, произошедшего в "красной зоне" больницы.
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происшествия, ярославль, россия
23:19 27.08.2021 (обновлено: 23:44 27.08.2021)
При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека
При возгорании аппарата ИВЛ в ярославской больнице погибли три человека
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в городской клинической больнице Ярославля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ, к которому были подключены пациенты с коронавирусом.
"Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. После возгорания отключились аппараты ИВЛ. По предварительным данным, люди погибли из-за отключения ИВЛ", — добавил собеседник агентства.
В свою очередь, представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что причиной пожара могло стать возгорание матраса. Он добавил, что в результате ЧП из больницы эвакуировали более 70 человек.
Как сообщил Росздравнадзор
на своем сайте, территориальный орган ведомства проверит причины возгорания, произошедшего в "красной зоне" больницы.