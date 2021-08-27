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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/vzryvy-1747484542.html
СМИ назвали взрывы в Кабуле "черным днем для Байдена"
СМИ назвали взрывы в Кабуле "черным днем для Байдена" - РИА Новости, 27.08.2021
СМИ назвали взрывы в Кабуле "черным днем для Байдена"
Черный день для президента США Джо Байдена и самый смертоносный день для военнослужащих США в Афганистане за последнее десятилетие - так западные СМИ... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:04
2021-08-27T12:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
der spiegel
аль-каида
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Черный день для президента США Джо Байдена и самый смертоносный день для военнослужащих США в Афганистане за последнее десятилетие - так западные СМИ охарактеризовали 26 августа 2021 года, когда рядом с аэропортом Кабула, где томится огромная толпа желающих покинуть страну, произошло несколько взрывов. Они унесли жизни десятков людей, включая американских военных.Один из взрывов произошёл рядом с отелем, где живут иностранцы, в том числе граждане США и Британии. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных.Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Черный день для БайденаБританская газета Guardian назвала минувший четверг "самым чёрным днем" президентства Джо Байдена."Теперь он (Байден) должен решить, сокращать, оставлять или продлевать крайний срок вывода американских войск из Афганистана", - пишет газета.С ней согласна немецкая газета Welt, которая также называет этот день "самым черным" в его президентском сроке. Она отмечает, что Байден "выглядел потрясенным"."Байден выступил с того же места, где 10 дней назад он защищал уход из Афганистана, и тогда он холодно отверг всю ответственность за хаотичные действия. Но эта речь другая. А как иначе? Ведь в четверг погибли не менее 13 солдат США. Байден растроган и потрясен. Только один раз, на одно мгновение, он улыбнулся. Большую часть времени Байден говорит с мрачным видом и охрипшим голосом", -отмечает газета.New York Post в свою очередь отмечает, что "на выражение глубокого горя на лице президента Байдена и его глаза, наполненные слезами, было больно смотреть"."Но его личные страдания не могут освободить его от ответственности за то, что произошло в Кабуле", - подчеркивает американская газета.Последствия для БайденаКак отмечает газета Financial Times, несмотря на то, что Байден защищал свое решение о выводе войск из Афганистана, гибель американских военных "была лишь последней из катастроф" для его стратегии, наряду с захватом боевиками радикального движения "Талибан"* Кабула, поспешного перемещения тысяч американских военных и массового бегства из страны - и все это меньше чем за две недели.Газета Guardian отмечает, что Байден помимо того, что "уже разочаровал своих международных союзников, которые жаждали восстановления американского лидерства после ухода с поста президента США Дональда Трампа", также оказался в "изменившейся политической обстановке дома" на фоне "самого смертоносного дня для американских войск в Афганистане за более чем десять лет"."Эти смерти и общий хаос на фоне вывода создают огромное давление на Байдена. Уже вскоре после теракта первые республиканцы в конгрессе потребовали, чтобы Байден ушел", пишет немецкая Spiegel. "Республиканцы видят в кризисе в Афганистане свой шанс вывести президента из игры. Они изображают его как старого, загруженного человека, которому лучше стоило бы сидеть дома в кресле-качалке, а не управлять самой могущественной страной на земле", - отмечает она.По мнению Financial Times, прекращение "вечной войны" в Афганистане под руководством США было одним из столпов внешней политики Байдена, "но хаотичный вывод войск подверг Белый дом критике со стороны союзников США и открыл путь для политических атак со стороны республиканцев".Как пишет французская газета Monde, Байден был совершенно уверен, что выход США из Афганистана должен быть "похож на ампутацию: быстро, окончательно, как бы в итоге ни было больно". Но то, что Байден считал смелым решением, пишет издание, становится "серьезным покушением на честь и целостность страны".Будущее АфганистанаКак полагает ряд СМИ, произошедшее в кабульском аэропорту дает представление о том, на что будет похожа ситуация в Афганистане в будущем."Зверства в аэропорту Кабула в долгосрочной перспективе дают представление о грядущем хаосе в Афганистане и о том, как усилия по строительству государства и импорту демократии западного образца провалились", - пишет Guardian."Если группировка "Исламское государство – Вилаят Хорасан"*, хотела привлечь внимание мира и подчеркнуть пределы влияния США, ей это удалось", - отмечает британское издание. При этом, по его мнению, "вмешательство" группировки в четверг предполагает возможность дальнейшей террористической активности в Афганистане и после ухода американцев.Газета New York Times, ссылаясь на экспертов, пишет, что "молниеносное" завоевание талибами территории Афганистана не говорит о том, что все остальные экстремисты находятся под их контролем. Собеседники издания отмечают, что такие террористические организации, как ИГ* и "Аль-Каида"* показали способность к адаптации за счет эволюции в более "диффузионные структуры", которые постоянно ищут глобальные "горячие точки" для реализации экстремистских замыслов.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html
https://ria.ru/20210826/terakt-1747410385.html
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Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, der spiegel, аль-каида, дональд трамп, welt, россия, взрывы в кабуле
12:04 27.08.2021
 
СМИ назвали взрывы в Кабуле "черным днем для Байдена"

"Черный день для Байдена": СМИ о взрывах в Кабуле и последствиях для президента США

© AP Photo / Wali SabawoonДым от взрыва возле аэропорта Кабула
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Черный день для президента США Джо Байдена и самый смертоносный день для военнослужащих США в Афганистане за последнее десятилетие - так западные СМИ охарактеризовали 26 августа 2021 года, когда рядом с аэропортом Кабула, где томится огромная толпа желающих покинуть страну, произошло несколько взрывов. Они унесли жизни десятков людей, включая американских военных.
Один из взрывов произошёл рядом с отелем, где живут иностранцы, в том числе граждане США и Британии. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных.
Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.

Черный день для Байдена

Британская газета Guardian назвала минувший четверг "самым чёрным днем" президентства Джо Байдена.
"Теперь он (Байден) должен решить, сокращать, оставлять или продлевать крайний срок вывода американских войск из Афганистана", - пишет газета.
С ней согласна немецкая газета Welt, которая также называет этот день "самым черным" в его президентском сроке. Она отмечает, что Байден "выглядел потрясенным".
"Байден выступил с того же места, где 10 дней назад он защищал уход из Афганистана, и тогда он холодно отверг всю ответственность за хаотичные действия. Но эта речь другая. А как иначе? Ведь в четверг погибли не менее 13 солдат США. Байден растроган и потрясен. Только один раз, на одно мгновение, он улыбнулся. Большую часть времени Байден говорит с мрачным видом и охрипшим голосом", -отмечает газета.
New York Post в свою очередь отмечает, что "на выражение глубокого горя на лице президента Байдена и его глаза, наполненные слезами, было больно смотреть".
"Но его личные страдания не могут освободить его от ответственности за то, что произошло в Кабуле", - подчеркивает американская газета.
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Последствия для Байдена

Как отмечает газета Financial Times, несмотря на то, что Байден защищал свое решение о выводе войск из Афганистана, гибель американских военных "была лишь последней из катастроф" для его стратегии, наряду с захватом боевиками радикального движения "Талибан"* Кабула, поспешного перемещения тысяч американских военных и массового бегства из страны - и все это меньше чем за две недели.
Газета Guardian отмечает, что Байден помимо того, что "уже разочаровал своих международных союзников, которые жаждали восстановления американского лидерства после ухода с поста президента США Дональда Трампа", также оказался в "изменившейся политической обстановке дома" на фоне "самого смертоносного дня для американских войск в Афганистане за более чем десять лет".
"Эти смерти и общий хаос на фоне вывода создают огромное давление на Байдена. Уже вскоре после теракта первые республиканцы в конгрессе потребовали, чтобы Байден ушел", пишет немецкая Spiegel. "Республиканцы видят в кризисе в Афганистане свой шанс вывести президента из игры. Они изображают его как старого, загруженного человека, которому лучше стоило бы сидеть дома в кресле-качалке, а не управлять самой могущественной страной на земле", - отмечает она.
По мнению Financial Times, прекращение "вечной войны" в Афганистане под руководством США было одним из столпов внешней политики Байдена, "но хаотичный вывод войск подверг Белый дом критике со стороны союзников США и открыл путь для политических атак со стороны республиканцев".
Как пишет французская газета Monde, Байден был совершенно уверен, что выход США из Афганистана должен быть "похож на ампутацию: быстро, окончательно, как бы в итоге ни было больно". Но то, что Байден считал смелым решением, пишет издание, становится "серьезным покушением на честь и целостность страны".
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Будущее Афганистана

Как полагает ряд СМИ, произошедшее в кабульском аэропорту дает представление о том, на что будет похожа ситуация в Афганистане в будущем.
"Зверства в аэропорту Кабула в долгосрочной перспективе дают представление о грядущем хаосе в Афганистане и о том, как усилия по строительству государства и импорту демократии западного образца провалились", - пишет Guardian.
"Если группировка "Исламское государство – Вилаят Хорасан"*, хотела привлечь внимание мира и подчеркнуть пределы влияния США, ей это удалось", - отмечает британское издание. При этом, по его мнению, "вмешательство" группировки в четверг предполагает возможность дальнейшей террористической активности в Афганистане и после ухода американцев.
Газета New York Times, ссылаясь на экспертов, пишет, что "молниеносное" завоевание талибами территории Афганистана не говорит о том, что все остальные экстремисты находятся под их контролем. Собеседники издания отмечают, что такие террористические организации, как ИГ* и "Аль-Каида"* показали способность к адаптации за счет эволюции в более "диффузионные структуры", которые постоянно ищут глобальные "горячие точки" для реализации экстремистских замыслов.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденDer SpiegelАль-КаидаДональд ТрампWeltРоссияВзрывы в Кабуле
 
 
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