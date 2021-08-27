Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"В рамках подготовки к 1 сентября мы приняли решение о выплате уже "чистыми" на руки 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей сотрудникам, которые тоже работают в школах", - сказал Руденя.
По его словам, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года будут предоставлены педагогам школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другим сотрудникам этих образовательных организаций.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.
Глава региона в прямом эфире поблагодарил все коллективы образовательных организаций за их труд в условиях пандемии коронавируса.
"Учителя проводили уроки, готовили детей к экзаменам, реализовывали программы дополнительного образования. Отмечу также высокую ответственность сотрудников образовательных организаций в вопросе вакцинации", - сказал Руденя.