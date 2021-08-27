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Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам

Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам - РИА Новости, 27.08.2021

Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам

Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион, сообщил в эфире телеканала РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:56

2021-08-27T12:56

2021-08-27T12:56

тверская область

тверь

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.По его словам, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года будут предоставлены педагогам школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другим сотрудникам этих образовательных организаций.В пресс-службе отметили, что в Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.Глава региона в прямом эфире поблагодарил все коллективы образовательных организаций за их труд в условиях пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html

тверь

тверская область

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тверь, тверская область, игорь руденя