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Тверская область
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Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам
Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам - РИА Новости, 27.08.2021
Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам
Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион, сообщил в эфире телеканала РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:56
2021-08-27T12:56
тверская область
тверь
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.По его словам, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года будут предоставлены педагогам школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другим сотрудникам этих образовательных организаций.В пресс-службе отметили, что в Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.Глава региона в прямом эфире поблагодарил все коллективы образовательных организаций за их труд в условиях пандемии коронавируса.
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тверь, тверская область, игорь руденя
12:56 27.08.2021
 

Руденя: регион отплатит из бюджета налоги на разовые выплаты педагогам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"В рамках подготовки к 1 сентября мы приняли решение о выплате уже "чистыми" на руки 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей сотрудникам, которые тоже работают в школах", - сказал Руденя.
По его словам, единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года будут предоставлены педагогам школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другим сотрудникам этих образовательных организаций.
В пресс-службе отметили, что в Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.
Глава региона в прямом эфире поблагодарил все коллективы образовательных организаций за их труд в условиях пандемии коронавируса.
"Учителя проводили уроки, готовили детей к экзаменам, реализовывали программы дополнительного образования. Отмечу также высокую ответственность сотрудников образовательных организаций в вопросе вакцинации", - сказал Руденя.
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Тверская областьТверьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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