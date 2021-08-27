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На Украине заявили, что вынуждены опускаться до уровня других стран
На Украине заявили, что вынуждены опускаться до уровня других стран - РИА Новости, 27.08.2021
На Украине заявили, что вынуждены опускаться до уровня других стран
Украинцы — очень древняя нация, давно прошедшая высший этап духовного развития, но ей приходится опускаться до уровня остальных стран, заявила изданию "Главред" РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:31
2021-08-27T11:00
в мире
украина
лариса ницой
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинцы — очень древняя нация, давно прошедшая высший этап духовного развития, но ей приходится опускаться до уровня остальных стран, заявила изданию "Главред" скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.По ее словам, Украина, несмотря на бедность, готова помогать другим государствам отстаивать независимость и благополучие, хотя ожидать взаимности ей не приходится.Этапы становления стран Ницой сравнила с развитием психики ребенка. По ее мнению, пока другие государства пребывают на стадии двухлетнего малыша, кричащего: "Все мое и для меня", Украина уже достигла понимания необходимости "делиться своим с другими", однако это воспринимается как слабость.Ранее она не раз устраивала скандалы из-за того, что кто-то говорит по-русски, призывала переименовать русский язык в "московский" и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
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в мире, украина, лариса ницой
09:31 27.08.2021 (обновлено: 11:00 27.08.2021)
 
На Украине заявили, что вынуждены опускаться до уровня других стран

Писательница Ницой: украинцы вынуждены опускаться до уровня других стран, чтобы налаживать контакты

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинцы — очень древняя нация, давно прошедшая высший этап духовного развития, но ей приходится опускаться до уровня остальных стран, заявила изданию "Главред" скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой.
По ее словам, Украина, несмотря на бедность, готова помогать другим государствам отстаивать независимость и благополучие, хотя ожидать взаимности ей не приходится.
Этапы становления стран Ницой сравнила с развитием психики ребенка. По ее мнению, пока другие государства пребывают на стадии двухлетнего малыша, кричащего: "Все мое и для меня", Украина уже достигла понимания необходимости "делиться своим с другими", однако это воспринимается как слабость.

"Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть", — сказала Ницой.

Ранее она не раз устраивала скандалы из-за того, что кто-то говорит по-русски, призывала переименовать русский язык в "московский" и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".
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В миреУкраинаЛариса Ницой
 
 
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