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Житель Кирова устроил "уроки вождения" ребенку на Lexus
Житель Кирова устроил "уроки вождения" ребенку на Lexus - РИА Новости, 27.08.2021
Житель Кирова устроил "уроки вождения" ребенку на Lexus
Полиция в Кирове проводит проверку после того, как водитель Lexus усадил маленького ребенка перед собой за руль и проехал с ним по улицам города, сообщили РИА... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:15
2021-08-27T15:15
2021-08-27T15:15
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Полиция в Кирове проводит проверку после того, как водитель Lexus усадил маленького ребенка перед собой за руль и проехал с ним по улицам города, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Кировской области.Вечером в четверг в кировском сообществе "Место происшествия" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео с автомобилем Lexus, водитель которого посадил на колени малыша и ехал по оживленной дороге на улице Московской. "Очевидцы были в шоке, когда увидели за рулём Лексуса маленького мальчика. Судя по всему, в плотном потоке машин папа решил поучить сына вождению", - описывает происходящее автор публикации."Проводится проверка опубликованной информации. По ее результатам будет принято решение о привлечении водителя к ответственности", - заявили в региональном управлении МВД.Как пояснил собеседник агентства, водителя установят по номеру автомобиля и опросят. В его действиях можно усмотреть разные составы административного правонарушения, в том числе - нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).
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происшествия, кировская область, lexus, киров, россия
Житель Кирова устроил "уроки вождения" ребенку на Lexus
Житель Кирова устроил "уроки вождения" ребенку на Lexus, полиция проводит проверку