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Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа
Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа - РИА Новости, 27.08.2021
Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа
Войска США могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:16
2021-08-27T01:16
2021-08-27T01:16
захват власти в афганистане талибами
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Войска США могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа, заявил президент США Джо Байден."Я был в постоянном контакте с нашим военным руководством, с командирами на местах. Они дали понять, что мы можем и должны выполнить эту миссию, и мы сделаем это. Такой приказ я отдал", - заявил Байден в ходе обращения в связи с атаками рядом с аэропортом Кабула.По его словам, эвакуация продолжится, несмотря на теракты."Мы продолжим делать это, если не случится какой-либо исключительной перемены", - подчеркнул Байден.
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в мире, сша, афганистан, джо байден
Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа
Президент Байден: американские войска могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа