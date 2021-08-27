https://ria.ru/20210827/voyska-1747442118.html

Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа

Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа - РИА Новости, 27.08.2021

Байден: американские войска должны покинуть Афганистан к 31 августа

Войска США могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:16

2021-08-27T01:16

2021-08-27T01:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Войска США могут и должны покинуть Афганистан к 31 августа, заявил президент США Джо Байден."Я был в постоянном контакте с нашим военным руководством, с командирами на местах. Они дали понять, что мы можем и должны выполнить эту миссию, и мы сделаем это. Такой приказ я отдал", - заявил Байден в ходе обращения в связи с атаками рядом с аэропортом Кабула.По его словам, эвакуация продолжится, несмотря на теракты."Мы продолжим делать это, если не случится какой-либо исключительной перемены", - подчеркнул Байден.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747347460.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден