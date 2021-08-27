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Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи

Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи - РИА Новости, 27.08.2021

Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи

Девушку во Владивостоке, которая искала место для фото в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T02:04

2021-08-27T02:04

2021-08-27T05:34

происшествия

приморский край

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Девушку во Владивостоке, которая искала место для фото в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула, сообщает региональный главк Следственного комитета.Штормовое предупреждение действовало в Приморье 22 августа, во Владивостоке и в южных районах региона наблюдался сильный ветер, высота волн в некоторых местах доходила почти до пяти метров.По информации СК, происшествие случилось 22 августа. Девушка и два ее знакомых в поисках красивых мест для фото гуляли по каменистому берегу недалеко от дома, расположенного на улице Космонавтов.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, компания молодых людей - две девушки и один парень - искали красивое место для селфи."Их всех троих накрыла волна, а потом вторая волна - еще большая, еще раз накрыла одну из девушек, которая не умела плавать, она утонула. Вторая девушка и парень сумели выплыть", - сказал собеседник агентства.В СУ СК отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210726/selfi-1742914467.html

приморский край

владивосток

россия

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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия