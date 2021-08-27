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Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи
Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи - РИА Новости, 27.08.2021
Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи
Девушку во Владивостоке, которая искала место для фото в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:04
2021-08-27T02:04
2021-08-27T05:34
происшествия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Девушку во Владивостоке, которая искала место для фото в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула, сообщает региональный главк Следственного комитета.Штормовое предупреждение действовало в Приморье 22 августа, во Владивостоке и в южных районах региона наблюдался сильный ветер, высота волн в некоторых местах доходила почти до пяти метров.По информации СК, происшествие случилось 22 августа. Девушка и два ее знакомых в поисках красивых мест для фото гуляли по каменистому берегу недалеко от дома, расположенного на улице Космонавтов.Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, компания молодых людей - две девушки и один парень - искали красивое место для селфи."Их всех троих накрыла волна, а потом вторая волна - еще большая, еще раз накрыла одну из девушек, которая не умела плавать, она утонула. Вторая девушка и парень сумели выплыть", - сказал собеседник агентства.В СУ СК отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
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происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:04 27.08.2021 (обновлено: 05:34 27.08.2021)
Во Владивостоке утонула в море девушка, искавшая место для селфи
Во Владивостоке девушка утонула в море, когда в непогоду искала место для селфи
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости.
Девушку во Владивостоке
, которая искала место для фото в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Штормовое предупреждение действовало в Приморье 22 августа, во Владивостоке и в южных районах региона наблюдался сильный ветер, высота волн в некоторых местах доходила почти до пяти метров.
По информации СК
, происшествие случилось 22 августа. Девушка и два ее знакомых в поисках красивых мест для фото гуляли по каменистому берегу недалеко от дома, расположенного на улице Космонавтов.
"В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже... Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Приморскому краю
проводится доследственная проверка по факту обнаружения на каменистом берегу тела девушки с признаками утопления", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, компания молодых людей - две девушки и один парень - искали красивое место для селфи.
"Их всех троих накрыла волна, а потом вторая волна - еще большая, еще раз накрыла одну из девушек, которая не умела плавать, она утонула. Вторая девушка и парень сумели выплыть", - сказал собеседник агентства.
В СУ СК отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.