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В Венгрии не останется отелей без "звезд"

В Венгрии не останется отелей без "звезд" - РИА Новости, 27.08.2021

В Венгрии не останется отелей без "звезд"

Власти Венгрии планируют в 2022 году ввести единую рейтинговую систему средств размещения, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T04:00

2021-08-27T04:00

2021-08-27T04:00

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Власти Венгрии планируют в 2022 году ввести единую рейтинговую систему средств размещения, сообщает АТОР.Все отели, санатории, хостелы, гостевые дома, апартаменты будут классифицироваться по системе от одной до пяти звезд. Все ранее используемые символы ("ключи", "короны" и другие знаки) запретят.Введение новой рейтинговой системы в сфере гостеприимства связано с защитой прав потребителей. Нередко путешественники жалуются, что получали услуги, не соответствующие заявленной категории. Теперь появятся четкие стандарты, отмечают в Венгерском национальном агентстве по туризму.Система будет внедряться постепенно, на первом этапе расходы отельеров на прохождение обязательной классификации покроет государство.

https://ria.ru/20200128/1563843433.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), отели, гостиницы, туризм