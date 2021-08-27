Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
Юрист Петропольская напомнила велосипедистам об ограничениях, прописанных для них в ПДД
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек на велосипеде на Красной площади
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Для велосипедистов в правилах дорожного движения содержится большое количество ограничений. Например, запрещено кататься на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Держатся за руль велосипеда только одной рукой тоже запрещено. За нарушение правил велосипедистам грозит административная ответственность, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.
"Если велосипедист позволил себе сесть за руль двухколесного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, то согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей", - отметила юрист.
Кроме того, по правилам дорожного движения, нельзя перевозить на велосипеде детей до 7 лет. Также запрещаются перевозки, если велосипед не оснащен для этого. При этом велосипедисты могут проезжать на велосипеде как по велодорожкам, так и по тротуарам и обочинам, но тут все зависит от возраста, объясняет Петропольская.
Например, проезжать на велосипедах по правому краю проезжей части или обочине, если нет специальных дорожек, можно, начиная с 14-летнего возраста.