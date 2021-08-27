https://ria.ru/20210827/velosipedisty-1747445307.html

Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов

Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов - РИА Новости, 27.08.2021

Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов

Для велосипедистов в правилах дорожного движения содержится большое количество ограничений. Например, запрещено кататься на велосипеде в состоянии алкогольного... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:17

2021-08-27T03:17

2021-08-27T03:17

общество

россия

urvista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727765575_0:103:3078:1835_1920x0_80_0_0_ac5a64985b908fdb2be7b2edf8c1f676.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Для велосипедистов в правилах дорожного движения содержится большое количество ограничений. Например, запрещено кататься на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Держатся за руль велосипеда только одной рукой тоже запрещено. За нарушение правил велосипедистам грозит административная ответственность, рассказывает агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.Кроме того, по правилам дорожного движения, нельзя перевозить на велосипеде детей до 7 лет. Также запрещаются перевозки, если велосипед не оснащен для этого. При этом велосипедисты могут проезжать на велосипеде как по велодорожкам, так и по тротуарам и обочинам, но тут все зависит от возраста, объясняет Петропольская.Например, проезжать на велосипедах по правому краю проезжей части или обочине, если нет специальных дорожек, можно, начиная с 14-летнего возраста.

https://ria.ru/20210818/probka-1746170046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, urvista