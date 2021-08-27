https://ria.ru/20210827/vaktsinatsiya-1747552623.html

В Татарстане выполнили план вакцинации педагогов от коронавируса

В Татарстане выполнили план вакцинации педагогов от коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021

В Татарстане выполнили план вакцинации педагогов от коронавируса

План вакцинации от коронавируса педагогов школ, вузов, детсадов Татарстана к началу нового учебного года выполнен - привиты более 60% сотрудников, сообщила... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:31

2021-08-27T16:31

2021-08-27T16:31

республика татарстан

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 27 авг – РИА Новости. План вакцинации от коронавируса педагогов школ, вузов, детсадов Татарстана к началу нового учебного года выполнен - привиты более 60% сотрудников, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина."В целях подготовки к новому учебному году мы с коллегами из министерства образования и науки Татарстана оценили иммунную прослойку среди преподавателей против новой коронавирусной инфекции. Цифры довольно неплохие: педагогический состав средних профессиональных училищ привит на 77,5%, персонал школ и детских дошкольных учреждений – на 58%, педагогический состав высших учебных заведений охвачен на 54%", - сказала Авдонина журналистам.В целом по республике, по ее словам, при нормативном показателе 60% в настоящее время вакцинированы 33,7% взрослого населения от числа подлежащих вакцинации.По данным минздрава Татарстана, всего в республике вакцинированы 983 398 человек, из них 826 412 человек - двумя компонентами прививки. Увеличивается число жителей, которые проходят повторную вакцинацию. С декабря 2020 года Татарстан получил более 1,27 миллиона доз вакцины от коронавируса.Как отметил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков, в республике можно привиться любой из четырех российских вакцин. "В порядке живой очереди, конечно, получить все четыре вакцины вряд ли возможно в любой из поликлиник, но работают листы ожидания, стараемся этот вопрос контролировать. Если у населения есть желание привиться той или иной вакциной в отличие, скажем, от наиболее распространенной,... то достаточно звонка в регистратуру поликлиники, чтобы вас поставили в лист ожидания", - сказал он.По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в Татарстане за прошедшую неделю на уровне предыдущей, нет динамики ни к росту, ни к активному снижению. На 27 августа всего в республике всего зарегистрировано 25 267 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки – 50. Выздоровели за весь период 22209 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 672 человека.

https://ria.ru/20210805/natsproekty-1744565412.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии