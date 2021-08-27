Самарский губернатор дал старт новому производству минеральных удобрений
Губернатор Самарской области Азаров дал старт новому производству минеральных удобрений
САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт новому производству удобрений, аналогов технологии производства которого нет в России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 27 августа, на тольяттинском химическом предприятии ПАО "КуйбышевАзот" стартовало новое производство комплексного удобрения - сульфат-нитрат аммония, аналогов технологии производства которого нет в России", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в церемонии открытия производства, которое было приурочено к 55-летнему юбилею завода, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.
Отмечается, что мощность нового производства составит 360 тысяч тонн в год (1,1 тысяча тонн в сутки), создано 42 рабочих места.
"Сульфат-нитрат аммония - это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, - первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы", - цитирует Азарова пресс-служба.
Новое минеральное удобрение поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить урожайность до 40%. Применение сульфат-нитрат аммония улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. При этом повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.
По информации пресс-службы, запрос на удобрение уже сейчас есть не только на российском, но и на мировом рынке, особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы, таких, как Самарская область.
ПАО "КуйбышевАзот" – одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более чем 60 стран мира.