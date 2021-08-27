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Самарский губернатор дал старт новому производству минеральных удобрений
Самарский губернатор дал старт новому производству минеральных удобрений - РИА Новости, 27.08.2021
Самарский губернатор дал старт новому производству минеральных удобрений
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт новому производству удобрений, аналогов технологии производства которого нет в России, сообщает... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:33
2021-08-27T17:33
экономика
куйбышевазот
самарская область
дмитрий азаров
снг
восточная европа
александр герасименко
россия
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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт новому производству удобрений, аналогов технологии производства которого нет в России, сообщает пресс-служба правительства региона."В пятницу, 27 августа, на тольяттинском химическом предприятии ПАО "КуйбышевАзот" стартовало новое производство комплексного удобрения - сульфат-нитрат аммония, аналогов технологии производства которого нет в России", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в церемонии открытия производства, которое было приурочено к 55-летнему юбилею завода, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.Отмечается, что мощность нового производства составит 360 тысяч тонн в год (1,1 тысяча тонн в сутки), создано 42 рабочих места."Сульфат-нитрат аммония - это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, - первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы", - цитирует Азарова пресс-служба.Новое минеральное удобрение поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить урожайность до 40%. Применение сульфат-нитрат аммония улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. При этом повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.По информации пресс-службы, запрос на удобрение уже сейчас есть не только на российском, но и на мировом рынке, особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы, таких, как Самарская область.ПАО "КуйбышевАзот" – одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более чем 60 стран мира.
https://ria.ru/20210826/gubernator-1747348139.html
https://ria.ru/20210820/volga-1746497759.html
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экономика, куйбышевазот, самарская область, дмитрий азаров, снг, восточная европа, александр герасименко, россия
17:33 27.08.2021
 
Самарский губернатор дал старт новому производству минеральных удобрений

Губернатор Самарской области Азаров дал старт новому производству минеральных удобрений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу дал старт новому производству удобрений, аналогов технологии производства которого нет в России, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 27 августа, на тольяттинском химическом предприятии ПАО "КуйбышевАзот" стартовало новое производство комплексного удобрения - сульфат-нитрат аммония, аналогов технологии производства которого нет в России", - говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 14:41
Самарский губернатор открыл Российскую креативную неделю в Москве
По данным пресс-службы, в церемонии открытия производства, которое было приурочено к 55-летнему юбилею завода, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.
Отмечается, что мощность нового производства составит 360 тысяч тонн в год (1,1 тысяча тонн в сутки), создано 42 рабочих места.
"Сульфат-нитрат аммония - это новое комплексное удобрение. Установка, которая открывается сегодня, - первая в России. Это новый продукт, на который уже сформирован устойчивый спрос. Это четыре миллиарда инвестиций, новые рабочие места, перспектива развития предприятия, а значит - высокие доходы всех его работников на долгие годы", - цитирует Азарова пресс-служба.
Волга - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 10:18
Самарская компания работает над проектом по очистке Волги от водорослей
Новое минеральное удобрение поставляет растениям азот, серу и микроэлементы, позволяя повысить урожайность до 40%. Применение сульфат-нитрат аммония улучшает плодородие почвы и положительно влияет на рост и формирование урожая сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными удобрениями. При этом повышается не только урожайность, но и качество сельхозпродукции. Удобрение отличается повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью и может использоваться на всех видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.
По информации пресс-службы, запрос на удобрение уже сейчас есть не только на российском, но и на мировом рынке, особенно оно востребовано в регионах, где в почвах наблюдается недостаток серы, таких, как Самарская область.
ПАО "КуйбышевАзот" – одна из ведущих российских химических компаний, лидер в производстве капролактама, полиамида в России, СНГ и Восточной Европе. Производимая на заводе продукция поставляется в более чем 60 стран мира.
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 14:09Туризм
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ЭкономикаКуйбышевАзотСамарская областьДмитрий АзаровСНГВосточная ЕвропаАлександр ГерасименкоРоссия
 
 
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