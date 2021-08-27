Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в ВЭФ-2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина ПетроваЗона выставки Восточного экономического форума
© Фото : пресс-офис ВЭФ/Екатерина Петрова
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в работе VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.
В частности, они выступят на сессии "Советы молодых ученых Дальнего Востока: региональный и федеральный масштаб коммуникаций" в рамках трека "Молодежный ВЭФ".
Дискуссия организована в целях реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, национальных проектов России, Национальной программы развития Дальнего Востока, мероприятий Года науки и технологий в России, научно-образовательной политики России. Инициаторы сессии – Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и Федеральное агентство по делам молодежи.
"Ведущие молодые ученые неоднократно привлекались к работе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума. В Год науки и технологий они вносят особый вклад в формирование у граждан страны четкого представления о реализуемых государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Проведение сессий с участием молодых ученых в рамках ВЭФ позволит получить обратную связь от участников по существующим проблемам, подсказать им пути решения, а также рассказать о мерах поддержки научной деятельности в России", – сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводит пресс-служба.
Участники сессии обсудят деятельность советов молодых ученых – как на уровне регионального взаимодействия, так и интеграции в федеральные научные инициативы. В повестке дискуссии: обсуждение проблем, возникших в связи с удаленностью ДФО от центральной части страны, сложный характер транспортной доступности научно-образовательных центров ДФО по отношению друг к другу, государственная политика в сфере научной деятельности, лучшие практики молодых ученых России. Кроме того, молодые ученые смогут подробнее ознакомиться с существующей в стране грантовой поддержкой для развития науки и технологий.
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