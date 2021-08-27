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https://ria.ru/20210827/ucheniya-1747495782.html
Минобороны КНР: учения "Запад/Взаимодействие-2021" завершились успехом
Минобороны КНР: учения "Запад/Взаимодействие-2021" завершились успехом - РИА Новости, 27.08.2021
Минобороны КНР: учения "Запад/Взаимодействие-2021" завершились успехом
Совместные военные учения вооруженных сил Китая и России под кодовым названием "Запад/Взаимодействие-2021" закрепили новый высокий уровень двусторонних... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:52
2021-08-27T12:52
россия-китай: главное
китай
сергей шойгу
минобороны кнр
россия
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Совместные военные учения вооруженных сил Китая и России под кодовым названием "Запад/Взаимодействие-2021" закрепили новый высокий уровень двусторонних отношений, позволили открыть новые горизонты для военных учений между крупными государствами и разработать новые модели совместного планирования учений.Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй на пресс-конференции.По его словам, совместные китайско-российские военные учения, которые проходили с 9 по 13 августа в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, завершились успехом и позволили достичь целей по усилению стратегического взаимодоверия между Китаем и Россией, углублению обменов и сотрудничества между двумя странами и укреплению боевых возможностей вооруженных сил.Тань Кэфэй отметил, что одним из самых ярких моментов учений стал тот факт, что министр обороны Вэй Фэнхэ и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдали за боевыми маневрами, провели переговоры и присутствовали на церемонии подписания документов о сотрудничестве. Кроме того, российские войска были впервые приглашены в Китай в широком масштабе для участия в оперативно-стратегических учениях, организованных китайской стороной. Во время учений китайские и российские войска действовали в смешанных группах, вместе составляли планы учений и проводили совместные операции на одном поле боя.Тань Кэфэй отметил, что во время учений была применена командно-информационная система, разработанная для двух армий, что позволило участвующим войскам обеспечить эффективную координацию. Он сказал, что учения демонстрируют решимость и способность сторон противодействовать угрозам безопасности и обеспечивать мир и стабильность в регионе.В будущем, по словам Тань Кэфэя, обе армии будут укреплять стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество, а также продолжать изучение новых моделей международного военного сотрудничества, чтобы наполнить новым содержанием китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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китай, сергей шойгу, минобороны кнр, россия
12:52 27.08.2021
 

Минобороны КНР: учения "Запад/Взаимодействие-2021" завершились успехом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Совместные военные учения вооруженных сил Китая и России под кодовым названием "Запад/Взаимодействие-2021" закрепили новый высокий уровень двусторонних отношений, позволили открыть новые горизонты для военных учений между крупными государствами и разработать новые модели совместного планирования учений.
Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй на пресс-конференции.
По его словам, совместные китайско-российские военные учения, которые проходили с 9 по 13 августа в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, завершились успехом и позволили достичь целей по усилению стратегического взаимодоверия между Китаем и Россией, углублению обменов и сотрудничества между двумя странами и укреплению боевых возможностей вооруженных сил.
Тань Кэфэй отметил, что одним из самых ярких моментов учений стал тот факт, что министр обороны Вэй Фэнхэ и министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдали за боевыми маневрами, провели переговоры и присутствовали на церемонии подписания документов о сотрудничестве. Кроме того, российские войска были впервые приглашены в Китай в широком масштабе для участия в оперативно-стратегических учениях, организованных китайской стороной. Во время учений китайские и российские войска действовали в смешанных группах, вместе составляли планы учений и проводили совместные операции на одном поле боя.
Тань Кэфэй отметил, что во время учений была применена командно-информационная система, разработанная для двух армий, что позволило участвующим войскам обеспечить эффективную координацию. Он сказал, что учения демонстрируют решимость и способность сторон противодействовать угрозам безопасности и обеспечивать мир и стабильность в регионе.
В будущем, по словам Тань Кэфэя, обе армии будут укреплять стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество, а также продолжать изучение новых моделей международного военного сотрудничества, чтобы наполнить новым содержанием китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:03
Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСергей ШойгуМинобороны КНРРоссия
 
 
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